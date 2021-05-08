Кожна картина – унікальний світ із власною екосистемою. Ці зеленкуваті пейзажі, що не потребують особливого догляду, стануть окрасою будь-якого приміщення.

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Реалістичні морські пейзажі

В округлих металевих каркасах Анна робить прибережні пейзажі. Вона використовує справжній мох, чорний пісок та гальку для створення своїх мініатюрних землистих рельєфів, тоді як океан відтворює у смолі.



Живі картини / Фото Roslynka

Кожна робота виглядає настільки реалістичною, що провокує уяву побачити в цій унікальній місцевості неземних істот. Мабуть, тут, у крихітному будиночку, який заховався серед пишної зелені, вони й проживають.



Картини містять живі рослини / Фото Roslynka



Море виготовлене зі смоли / Фото Roslynka

Дикі джунглі на стіні

Інші роботи зображають красу навколишнього середовища, подібного до джунглів. З художнім аранжуванням текстурованих рослин у кадрі процвітають папороть, мох і гілки.



Стінні джунглі / Фото Roslynka



Майстриня використовує папороть та мох / Фото Roslynka



Картини не потребують особливого догляду / Фото Roslynka

Натхнена природою

Як зізналася Анна My Modern Met, натхненником для неї є сама природа. А завдяки частим подорожам, вона може ще більше дізнатися про неї, а заодно і назбирати живий матеріал для своїх нових шедеврів.

Природа – це найкращий творець, і все, що мені потрібно зробити, це спрямувати її унікальність у свої роботи… Суть полягає в тому, щоб побачити красу навколо,

– розповіла українська майстриня.

І хоча кожне творіння містить справжні природні елементи, вони не потребують догляду чи поливу. За словами Пащенко, стабілізований мох зберігає форму і колір до 10 років, а папороть – до 5 років.



Майстриню надихає сама природа / Фото Roslynka



Під час подорожей вона збирає матеріали для своїх робіт / Фото Roslynka



Картини виглядають дуже реалістично / Фото Roslynka



Живі стануть окрасою будь-якого приміщення / Фото Roslynka



Картини прослужать 5 – 10 років / Фото Roslynka