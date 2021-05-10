Ідеально обране місце, бурхлива уява та вправність художника – і от перед вами портал в інший вимір. Або несподівані гості звідти.

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1. Мало хто ризикне гуляти в цьому місці ввечері наодинці

Фото cnn.gr

2. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – пляж.

Фото pinterest

3. Дельфін, якого можна погладити у будь-який час

Фото babylonburningmediacenter

4. Небезпечні забавки

Фото imgur

5. Незвичайний лабіринт

Фото stuffmakesmehappy

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6. Наша подорож починається

Фото laughspark

7. Басейн посеред вулиці

Фото napozitiv

8. Здалося…

Фото lematin

9. Двері в інший світ

Фото filmpro

10. Якою цікавою вийшла велопрогулянка

Фото motorage