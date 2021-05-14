В нашей подборке – блюда, достойные быть признанными произведениями искусства. Прежде чем попробовать их, хочется ими долго любоваться, а потом фотографировать и фотографировать...

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1. Космические донаты: на вид – будто ненастоящие

Фото pinterest

2. И подача впечатляет, и есть весьма удобно

Фото pinterest

3. Мороженое с морской солью и лаймом на облачке из сладкой ваты

Фото joy-pup

4. Металлические макаруны

Фото pinterest

5. Желе-капля из минеральной воды и агар-агара

Фото reddit

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6. Сахарное печенье в виде арбузных долек

Фото pinterest

7. Пончики-суши

Фото fimela

8. Цветок из мороженого

Фото bugaga

9. Идеальнее десерт трудно и представить

Фото azlanrumadi

10. Панкейки-зверушки

Фото pinterest