В нашей подборке – блюда, достойные быть признанными произведениями искусства. Прежде чем попробовать их, хочется ими долго любоваться, а потом фотографировать и фотографировать...
Читайте также: 10 шедевров стрит-арта с эффектом 3D: реалистичность просто поражает
1. Космические донаты: на вид – будто ненастоящие
Фото pinterest
2. И подача впечатляет, и есть весьма удобно
Фото pinterest
3. Мороженое с морской солью и лаймом на облачке из сладкой ваты
Фото joy-pup
4. Металлические макаруны
Фото pinterest
5. Желе-капля из минеральной воды и агар-агара
Фото reddit
И еще: Из мха и папоротника: украинская мастерица делает невероятные живые картины – фото
6. Сахарное печенье в виде арбузных долек
Фото pinterest
7. Пончики-суши
Фото fimela
8. Цветок из мороженого
Фото bugaga
9. Идеальнее десерт трудно и представить
Фото azlanrumadi
10. Панкейки-зверушки
Фото pinterest