Яєчня по-арабськи: приготуйте шакшуку за альтернативним рецептом
Джерело:інстаграм Наталі Макієнко
Ми продовжуємо ділитися з вами цікавими рецептами страв, які готуються просто, але від цього не менш смачні. На цей раз розповідаємо, як зробити так, аби шакшука засмакувала по-новому.
Насамперед скажемо, що шакшука – традиційна єврейська страва з яєць, хоча батьківщиною її вважається північна Африка. Згідно з класичним рецептом, яйця повинні не смажитися на сковороді, а тушкуватися разом з овочами та спеціями.
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Зрештою, варіацій рецептів є безліч. І у нас також дещо змінений спосіб приготування. Розповіла про нього дієтологиня Наталя Макієнко. Ми ж додамо, що ця страва ідеальна тим, що підходять для будь-якого прийому їжі. Нею можна ситно поснідати, пообідати і навіть повечеряти. Тож приступати до готування можна тоді, коли вам зручно.
Альтернативний рецепт яєчні шакшуки
Інгредієнти:
- Яйця – 2 штуки;
- Цибуля ріпчаста – 0,5 головки;
- Помідори – 3 штуки середнього розміру;
- Томатна паста – 3 столових ложки;
- Зіра – 0,5 чайної ложки;
- Сіль, перець та зелень – на ваш смак;
- Олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте дрібними кубиками та відправте смажитися у сковорідку.
- Тим часом зніміть з помідорів шкірку та теж наріжте кубиками. Додайте їх до цибулі і смажте ще 2 – 3 хвилини.
- Після цього додайте томатну пасту, спеції, сіль та тушіть ще 10 хвилин.
- Відваріть яйця-пашот окремо та викладіть їх уже на готову овочеву основу.
Смачного!
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Шакшука за рецептом Наталі Макієнко / Фото instagram
Текст публікації Наталі Макієнко:
Новий рецепт. Хочу поділитися рецептом шакшуки – це страва з яєць. Я дізналася про неї в Ізраїлі і відтоді готую, але у своєму варіанті. Шакшука підходить як для ситного сніданку, так і для вечері (тільки без хліба).
На 1 порцію знадобиться:
Яйця - 2 шт
Цибуля ріпчаста - ½ головки
Томати - 3 шт середнього розміру
Томатна паста - 3 ст. л.
Зіра - ½ ч. л.
Рафінована олія оливкова (бо її можна нагрівати) або гхі - ½ ст. л.
Рожева сіль та зелень на смак
Готуємо:
Томати ошпарюємо і знімаємо шкірку, нарізаємо їх шматочками.
Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на змащеній сковороді, додаємо туди ж томати. Обсмажуємо ще 2-3 хвилини.
Додаємо томатну пасту, спеції, сіль та тушимо ще близько 10 хвилин.
Далі можливі два варіанти:
Яйця можна відварити окремо і викласти зверху протушкованої томатно-цибульної основи (яйця-пашот).
А можна яйця розбити та відокремити білки від жовтків. Вливаємо білки в овочеву суміш та перемішуємо. Потім у овочевій суміші робимо поглиблення ложкою та вливаємо туди жовтки. Тушимо до готовності білка – мінімум 3-4 хвилини.