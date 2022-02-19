Яєчня по-арабськи: приготуйте шакшуку за альтернативним рецептом

Ми продовжуємо ділитися з вами цікавими рецептами страв, які готуються просто, але від цього не менш смачні. На цей раз розповідаємо, як зробити так, аби шакшука засмакувала по-новому.

Насамперед скажемо, що шакшука – традиційна єврейська страва з яєць, хоча батьківщиною її вважається північна Африка. Згідно з класичним рецептом, яйця повинні не смажитися на сковороді, а тушкуватися разом з овочами та спеціями.

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Зрештою, варіацій рецептів є безліч. І у нас також дещо змінений спосіб приготування. Розповіла про нього дієтологиня Наталя Макієнко. Ми ж додамо, що ця страва ідеальна тим, що підходять для будь-якого прийому їжі. Нею можна ситно поснідати, пообідати і навіть повечеряти. Тож приступати до готування можна тоді, коли вам зручно.

Альтернативний рецепт яєчні шакшуки

Інгредієнти:

Яйця – 2 штуки;

Цибуля ріпчаста – 0,5 головки;

Помідори – 3 штуки середнього розміру;

Томатна паста – 3 столових ложки;

Зіра – 0,5 чайної ложки;

Сіль, перець та зелень – на ваш смак;

Олія для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками та відправте смажитися у сковорідку. Тим часом зніміть з помідорів шкірку та теж наріжте кубиками. Додайте їх до цибулі і смажте ще 2 – 3 хвилини. Після цього додайте томатну пасту, спеції, сіль та тушіть ще 10 хвилин. Відваріть яйця-пашот окремо та викладіть їх уже на готову овочеву основу.

Смачного!

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Шакшука за рецептом Наталі Макієнко / Фото instagram

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Текст публікації Наталі Макієнко:

Новий рецепт. Хочу поділитися рецептом шакшуки – це страва з яєць. Я дізналася про неї в Ізраїлі і відтоді готую, але у своєму варіанті. Шакшука підходить як для ситного сніданку, так і для вечері (тільки без хліба).

На 1 порцію знадобиться:

Яйця - 2 шт

Цибуля ріпчаста - ½ головки

Томати - 3 шт середнього розміру

Томатна паста - 3 ст. л.

Зіра - ½ ч. л.

Рафінована олія оливкова (бо її можна нагрівати) або гхі - ½ ст. л.

Рожева сіль та зелень на смак

Готуємо:

Томати ошпарюємо і знімаємо шкірку, нарізаємо їх шматочками.

Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на змащеній сковороді, додаємо туди ж томати. Обсмажуємо ще 2-3 хвилини.

Додаємо томатну пасту, спеції, сіль та тушимо ще близько 10 хвилин.

Далі можливі два варіанти:

Яйця можна відварити окремо і викласти зверху протушкованої томатно-цибульної основи (яйця-пашот).

А можна яйця розбити та відокремити білки від жовтків. Вливаємо білки в овочеву суміш та перемішуємо. Потім у овочевій суміші робимо поглиблення ложкою та вливаємо туди жовтки. Тушимо до готовності білка – мінімум 3-4 хвилини.