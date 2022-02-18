Гуляш – це одна з найсмачніших та найситніших страв, яку можна приготувати з м'ясної м'якоті. Підійде будь-яка філейна частина яловичини чи свинини і навіть баранини та конини. Але сьогодні ми зупинимось саме на яловичині. Читайте далі, як приготувати найніжніше м'ясо, яке ідеально доповнить будь-який гарнір.

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Гуляш за рецептом 1954 року

Інгредієнти:

  • Яловичина – 700 грамів;
  • Ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • Томатна паста – 3 столові ложки;
  • Вода 800 – мілілітрів;
  • Борошно – 1 столова ложка;
  • Вершкове масло – 30 грамів;
  • Рослинна олія – для смаження;
  • Лавровий лист – 2 – 3 штуки;
  • Сіль та чорний мелений перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю наріжте на дрібні кубики та обсмажте на вершковому маслі і олії.
  2. Далі додайте нарізану на середні шматки яловичину та обсмажте 20 хвилин. Посипте м'ясо борошном і обсмажте ще 5 хвилин.
  3. Розведіть томатну пасту у воді та вилийте у сковорідку, аби рідина повність покрила м'ясо.
  4. Приправте, посоліть та додайте лавровий лист.
  5. Накрийте кришкою, зменшіть вогонь і тушіть 1,5 години або до повної готовності яловичини.

Подавайте з будь-яким гарніром!

Смачного!

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Текст публікації блогу Правильне харчування:

Гуляш за рецептом 1954 року

Інгредієнти:
Яловичина 700 г
Ріпчаста цибуля 1 шт
Томатна паста 3 ст.л з гіркою
Вода 800 мл
Вершкове масло
Рослинна олія
Лавровий лист
Чорний мелений перець

Спосіб приготування:
Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинного.
Додаємо нарізану яловичину та обсмажуємо 20 хвилин
Посипаємо м'ясо борошном і обсмажуємо ще 5 хвилин
Заливаємо томатною пастою розведеною в бульйоні або водою
Солимо, додаємо лавровий лист та чорний мелений перець
Виставляємо мінімальний вогонь та гасимо під закритою кришкою 1.5 години
Коли яловичина стане м'якою, можна знімати з плити.
Подаємо гуляш разом із пюре
Смачного