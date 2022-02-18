Гуляш – це одна з найсмачніших та найситніших страв, яку можна приготувати з м'ясної м'якоті. Підійде будь-яка філейна частина яловичини чи свинини і навіть баранини та конини. Але сьогодні ми зупинимось саме на яловичині. Читайте далі, як приготувати найніжніше м'ясо, яке ідеально доповнить будь-який гарнір.

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Гуляш — національна страва угорців та чехів. Вважається, що він – винахід пастухів, раціон яких складався здебільшого з м'яса. А назва перегукується з назвою пастушого капелюха — "гуяш".

Гуляш за рецептом 1954 року

Інгредієнти:

Яловичина – 700 грамів;

Ріпчаста цибуля – 1 штука;

Томатна паста – 3 столові ложки;

Вода 800 – мілілітрів;

Борошно – 1 столова ложка;

Вершкове масло – 30 грамів;

Рослинна олія – для смаження;

Лавровий лист – 2 – 3 штуки;

Сіль та чорний мелений перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте на дрібні кубики та обсмажте на вершковому маслі і олії. Далі додайте нарізану на середні шматки яловичину та обсмажте 20 хвилин. Посипте м'ясо борошном і обсмажте ще 5 хвилин. Розведіть томатну пасту у воді та вилийте у сковорідку, аби рідина повність покрила м'ясо. Приправте, посоліть та додайте лавровий лист. Накрийте кришкою, зменшіть вогонь і тушіть 1,5 години або до повної готовності яловичини.

Подавайте з будь-яким гарніром!

Смачного!

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Текст публікації блогу Правильне харчування:

Гуляш за рецептом 1954 року

Інгредієнти:

Яловичина 700 г

Ріпчаста цибуля 1 шт

Томатна паста 3 ст.л з гіркою

Вода 800 мл

Вершкове масло

Рослинна олія

Лавровий лист

Чорний мелений перець

Спосіб приготування:

Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням рослинного.

Додаємо нарізану яловичину та обсмажуємо 20 хвилин

Посипаємо м'ясо борошном і обсмажуємо ще 5 хвилин

Заливаємо томатною пастою розведеною в бульйоні або водою

Солимо, додаємо лавровий лист та чорний мелений перець

Виставляємо мінімальний вогонь та гасимо під закритою кришкою 1.5 години

Коли яловичина стане м'якою, можна знімати з плити.

Подаємо гуляш разом із пюре

Смачного