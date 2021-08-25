Яєчні мафіни в духовці: як швидко приготувати оригінальний сніданок

Снідати потрібно смачно, тому ми не втомлюємося ділитися з вами корисними та смачними ранковими рецептами. Якщо вам набридла звичайна яєчня, спробуйте приготувати яєчні мафіни. Читайте далі покроковий рецепт.

Яєчні мафіни – популярний європейський сніданок, варіацій приготування якого існує безліч. Проте дієтолог Андрій Невський підготував рецепт з продуктів, які точно є у кожному холодильнику. До того ж такий сніданок стане ідеальним перекусом, який можна прихопити з собою, адже яєчні мафіни смачні як теплі, так й холодні.

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Як швидко приготувати яєчні мафіни: покроковий рецепт

Інгредієнти:

яйця – 100 грамів;

молоко (жирність 2,5%) – 30 грамів;

легкий сир (жирність 16%) – 30 грамів;

помідор – 70 грамів;

зелень, сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Яйця змішайте з молоком та посоліть. Сир натріть, зелень і помідор поріжте на маленькі шматочки та додайте до яєць з молоком – усе добре перемішайте. Вилийте суміш у формочки для кексів (якщо силіконові форми – їх краще змастити олією); Запікайте у духовці 30 хвилин при 180°C.

Смачного!

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”

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Текст публікації Андрія Невського:

І знову у нас сніданок. Цей рецепт ми взяли з книги рецептів – класного онлайн-сервісу, який ми зараз активно розвиваємо. Щотижня завантажуємо нові рецепти, зробили зручний пошук за інгредієнтами та організуємо кулінарні майстер-класи з професійними кухарями.

Книга рецептів – це збірник смачних страв, придуманих спеціально для Школи комфортного схуднення. Вони збалансовані. Тобто на сніданок білки й жири, на вечір – білки та вуглеводи.

У всіх стравах є фото, вже пораховані КБЖУ і детальний рецепт. Інгредієнти для них можна купити в будь-якому магазині.

Інгредієнти:

яйця – 100 грамів;

молоко (жирність 2,5%) – 30 грамів;

легкий сир (жирність 16%) – 30 грамів;

помідор – 70 грамів;

зелень, сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

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Яйця змішайте з молоком і посолити.

Сир натріть, зелень і помідор поріжте на маленькі шматочки і додати до яєць з молоком. Перемішайте.

Вилийте в формочки для кексів.

Запікати в духовці 30 хвилин при 180°C.