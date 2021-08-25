Яичные маффины – популярный европейский завтрак, вариаций приготовления которого существует множество. Однако диетолог Андрей Невский подготовил рецепт из продуктов, которые точно есть в каждом холодильнике. К тому же такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.

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Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 100 граммов;
  • молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;
  • легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;
  • помидор – 70 граммов;
  • зелень, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Яйца смешайте с молоком и посолите.
  2. Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте.
  3. Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом);
  4. Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

И снова у нас завтрак. Этот рецепт мы взяли из книги рецептов – классного онлайн-сервиса, который мы сейчас активно развиваем. Еженедельно загружаем новые рецепты, сделали удобный поиск по ингредиентам и организуем кулинарные мастер-классы с профессиональными поварами.

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Ингредиенты:

яйца - 100 г;
молоко (жирность 2,5%) - 30 г;
легкий творог (жирность 16%) - 30 г;
помидор - 70 г;
зелень, соль - на ваш вкус.

Способ приготовления:

Яйца смешайте с молоком и посолить.
Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавить к яйцам с молоком. Перемешайте.
Вылейте в формочки для кексов.
Запекать в духовке 30 минут при 180 ° C.