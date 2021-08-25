Яєчні мафіни – популярний європейський сніданок, варіацій приготування якого існує безліч. Проте дієтолог Андрій Невський підготував рецепт з продуктів, які точно є у кожному холодильнику. До того ж такий сніданок стане ідеальним перекусом, який можна прихопити з собою, адже яєчні мафіни смачні як теплі, так й холодні.
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Як швидко приготувати яєчні мафіни: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- яйця – 100 грамів;
- молоко (жирність 2,5%) – 30 грамів;
- легкий сир (жирність 16%) – 30 грамів;
- помідор – 70 грамів;
- зелень, сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Яйця змішайте з молоком та посоліть.
- Сир натріть, зелень і помідор поріжте на маленькі шматочки та додайте до яєць з молоком – усе добре перемішайте.
- Вилийте суміш у формочки для кексів (якщо силіконові форми – їх краще змастити олією);
- Запікайте у духовці 30 хвилин при 180°C.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
І знову у нас сніданок. Цей рецепт ми взяли з книги рецептів – класного онлайн-сервісу, який ми зараз активно розвиваємо. Щотижня завантажуємо нові рецепти, зробили зручний пошук за інгредієнтами та організуємо кулінарні майстер-класи з професійними кухарями.
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Інгредієнти:
яйця – 100 грамів;
молоко (жирність 2,5%) – 30 грамів;
легкий сир (жирність 16%) – 30 грамів;
помідор – 70 грамів;
зелень, сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
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Яйця змішайте з молоком і посолити.
Сир натріть, зелень і помідор поріжте на маленькі шматочки і додати до яєць з молоком. Перемішайте.
Вилийте в формочки для кексів.
Запікати в духовці 30 хвилин при 180°C.