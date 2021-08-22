Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як приготувати здорові бутерброди з яйцем і тунцем, які мають ідеальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Тому вони не зашкодять й тим, хто дотримується дієти.
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Бутерброд з тунцем та яйцем пашот
Інгредієнти:
- Хліб з цільнозернового борошна – 50 грамів;
- Тунець – 120 грамів;
- Яйце – 2 штуки;
- М'який сир 2% – 100 грамів;
- Сіль, перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Хліб підсушіть у тостері або на сухій сковорідці.
- Консервований тунець змішайте з сиром, посоліть, поперчіть та намажте на хліб.
- Зваріть яйця пашот та викладіть по одному на кожен бутерброд.
Смачного!
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