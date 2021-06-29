Яскраві кеди – новий тренд сезону: як розфарбувати їх власноруч

Щоб виглядати стильно, не обов'язково витрачати багато грошей на дизайнерський одяг та взуття. Яскраві речі можна створити власноруч.

Кеди – трендове та практичне взуття, яке давно заполонило прилавки мас-маркетів та навіть люксових брендів. Та як перетворити прості кеди у яскравий витвір мистецтва – читайте у нашому матеріалі.

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Як розфарбувати кеди вдома

Вам знадобиться

трафарет або шаблон малюнка, який ви хочете нанести;

фарби акрилові, масляні чи маркери для тканини, які не потребують закріплення;

лак на водній основі;

набір пензликів;

малярський скотч;

кеди.



Підготуйте все необхідне / Фото Pinterest

Підготовка

Придбайте кеди із ткани. Не пошкодуйте грошей на якісну пару, яка не втратить свій вигляд після контакту з водою. Витягніть шнурки і зніміть всі навісні прикраси.

Cкотчем заклейте підошву і всі гумові деталі на кедах. Будьте уважні, стрічка має пролягати рівно, без складок, інакше фарба буде нанесена нерівномірно. Отвори для шнурівок також рекомендуємо заклеїти скотчем.



Заклейте підошву скотчем / Фото Pinterest

Малюємо

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Нанесіть малюнок пензликом / Фото Pinterest

Нанесіть ескіз простим олівцем на кеди, можете скористатись трафаретом. Тоді повторіть все акриловими чи іншими фарбами для тканини. Просушіть кеди. Якщо фарба акрилова, вам знадобиться 2 – 3 години. Для надійності малюнок можна закріпити гарячою праскою.

Ідеї для принтів на кедах



Космічний малюнок маркером – це картина Ван Гога "Зоряна ніч" / Фото Pinterest



Які оригінальні кеди / Фото Pinterest



Мультяшний принт ​/ Фото Pinterest



Яскраві малюнки, нанесені маркером / Фото Pinterest

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Милий літній принт для кедів / Фото Pinterest



Квітковий принт для літнього сезону / Фото Pinterest



Які ніжні кольори / Фото Pinterest



Для улюбленців цього мультику – це ідеальні кеди / Фото Pinterest



Яскрава блискавка / Фото Pinterest



Такі принти ви можете створити самостійно / Фото Pinterest



Цікаві поєднання кольорів / Фото Pinterest