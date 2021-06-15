Уже 11 років поспіль відомий алкогольний бренд Zubrowka здобуває престижні нагороди на міжнародних конкурсах. Згідно з даними авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine у 2020 році Zubrowka посіла почесне друге місце серед найбільших глобальних горілчаних брендів у світі. Розповідаємо, у яких ще номінаціях відзначився легендарний бренд у 2020 році.
До теми Zubrowka Bison Grass: одразу дві нагороди від The Spirits Business Vodka Masters
Zubrowka – TOП-2 в світі за версією Shanken’s IMPACT
За версією авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine, у 2020 році Zubrowka була визнана другим у світі алкогольним брендом серед найбільших глобальних алкогольних брендів світу та вже не вперше увійшла в ТОП-100 найбільших світових алкогольних напоїв 2020 року. Також, за версією цього ж видання, Zubrowka стала 22-им найбільш продаваним міжнародним алкогольним напоєм.
Щорічний рейтинг видавництва IMPACT формується на основі глобальних об'ємів продажів найбільших міжнародних алкогольних брендів.
Zubrowka Biala / Фото Zubrowka
Окрім цього, за результатами 2020 року ТМ Żubrówka – № 1 горілчаний імпортний бренд ринку України.
The Spirits Business Vodka Masters
У 2020 році Zubrowka Bison Grass впевнено випередила всіх учасників, здобувши золото та титул The Vodka Master на престижному конкурсі The Spirits Business Vodka Masters.
Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka
На конкурсі вже 13 років поспіль виробники змагаються за визнання професіоналами якості їхнього продукту в алкогольній галузі на міжнародному рівні. У 2020 році на конкурс надійшло аж 83 заявки від 38 виробників алкоголю.
The International Wine & Spirits Competition
У Лондоні 7 серпня 2020 року відбулась дегустація на конкурсі The International Wine & Spirits Competition, де Zubrowka Bison Grass виборола срібло та 92 бали.
Щорічно на конкурсі оцінюють понад 5 тисяч зразків алкоголю з 90 країн світу. Ціль конкурсу – сприяння розвитку та оцінка алкогольних напоїв найбільших світових брендів.
Незалежні експерти з різних куточків світу беруть участь у сліпій дегустації, оцінюючи напої лише за смаковими та якісними характеристиками.
Zubrowka Bison Grass виборола срібло на конкурсі The International Wine & Spirits Competition / Фото Zubrowka
Ось як експерти описали Zubrowka Bison Grass: "манливий аромат трав'янистих лугів переплітається із солодкою яблучно-ванільною есенцією. Напій має гарну текстуру зі свіжою завершальною ноткою".
Zubrowka Biala та Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka
Таємниця популярності Zubrowka Biala – у кришталевій чистоті джерельної води та семикратній дистиляції спиртів. Європейський підхід до якості та відповідність найвищим міжнародним стандартам роблять якість напою неперевершеною.
Запашну есенцію для Zubrowka Bison Grass виготовляють лише з трави зубрівки, що збирається виключно вручну в Біловезькій пущі. Коли есенцію поєднують з високоякісним очищеним спиртом із найкращих зерен та джерельно чистою водою, отримують справжню настоянку Zubrowka Bison Grass, яка щодня підкорює поціновувачів натурального міцного алкоголю.
Кожен завойований титул, кожна нагорода – це результат злагодженої роботи професіоналів, які дбають про те, щоб Zubrowka продовжувала свій переможний шлях та не припиняла відповідати найвищим стандартам якості та очікуванням поціновувачів якісних напоїв.