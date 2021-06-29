Кеды – трендовая и практичная обувь, которая давно заполонила прилавки масс-маркетов и даже люксовых брендов. Как превратить простые кеды в яркое произведение искусства – читайте в нашем материале.
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Как раскрасить кеды дома
Вам понадобится
- трафарет или шаблон рисунка, который вы хотите нанести;
- краски акриловые, масляные или маркеры для ткани, не требующие закрепления;
- лак на водной основе;
- набор кисточек;
- малярный скотч;
- кеды.
Подготовьте все необходимое / Фото Pinterest
Подготовка
Приобретите кеды из тканей. Не пожалейте денег на качественную пару, которая не потеряет свой вид после контакта с водой. Вытяните шнурки и снимите все навесные украшения.
Cкотчем заклейте подошву и все резиновые детали на кедах. Будьте внимательны, лента должна пролегать ровно, без складок, иначе краска будет нанесена неравномерно. Отверстия для шнурков также рекомендуем заклеить скотчем.
Заклейте подошву скотчем / Фото Pinterest
Рисуем
Нанесите рисунок кисточкой / Фото Pinterest
Нанесите эскиз простым карандашом на кеды, можете воспользоваться трафаретом. Тогда повторите все акриловыми или другими красками для ткани. Просушите кеды. Если краска акриловая, вам понадобится 2 – 3 часа. Для надежности рисунок можно закрепить горячим утюгом.
Идеи для принтов на кедах
Космический рисунок маркером – это картина Ван Гога "Звездная ночь" / Фото Pinterest
Оригинальные кеды / Фото Pinterest
Мультяшный принт / Фото Pinterest
Яркие рисунки, нанесенные маркером / Фото Pinterest
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Милый летний принт для кедов / Фото Pinterest
Цветочный принт для летнего сезона / Фото Pinterest
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Для любимцев этого мультика – это идеальные кеды / Фото Pinterest
Яркая молния / Фото Pinterest
Такие принты вы можете создать самостоятельно / Фото Pinterest
Интересные сочетания цветов / Фото Pinterest