Кеды – трендовая и практичная обувь, которая давно заполонила прилавки масс-маркетов и даже люксовых брендов. Как превратить простые кеды в яркое произведение искусства – читайте в нашем материале.

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Как раскрасить кеды дома

Вам понадобится

  • трафарет или шаблон рисунка, который вы хотите нанести;
  • краски акриловые, масляные или маркеры для ткани, не требующие закрепления;
  • лак на водной основе;
  • набор кисточек;
  • малярный скотч;
  • кеды.


Подготовьте все необходимое / Фото Pinterest

Подготовка

Приобретите кеды из тканей. Не пожалейте денег на качественную пару, которая не потеряет свой вид после контакта с водой. Вытяните шнурки и снимите все навесные украшения.

Cкотчем заклейте подошву и все резиновые детали на кедах. Будьте внимательны, лента должна пролегать ровно, без складок, иначе краска будет нанесена неравномерно. Отверстия для шнурков также рекомендуем заклеить скотчем.


Заклейте подошву скотчем / Фото Pinterest

Рисуем


Нанесите рисунок кисточкой / Фото Pinterest

Нанесите эскиз простым карандашом на кеды, можете воспользоваться трафаретом. Тогда повторите все акриловыми или другими красками для ткани. Просушите кеды. Если краска акриловая, вам понадобится 2 – 3 часа. Для надежности рисунок можно закрепить горячим утюгом.

Идеи для принтов на кедах


Космический рисунок маркером – это картина Ван Гога "Звездная ночь" / Фото Pinterest


Оригинальные кеды / Фото Pinterest


Мультяшный принт / Фото Pinterest


Яркие рисунки, нанесенные маркером / Фото Pinterest

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Милый летний принт для кедов / Фото Pinterest


Цветочный принт для летнего сезона / Фото Pinterest


Какие нежные цвета / Фото Pinterest


Для любимцев этого мультика – это идеальные кеды / Фото Pinterest


Яркая молния / Фото Pinterest


Такие принты вы можете создать самостоятельно / Фото Pinterest


Интересные сочетания цветов / Фото Pinterest