Кеди – трендове та практичне взуття, яке давно заполонило прилавки мас-маркетів та навіть люксових брендів. Та як перетворити прості кеди у яскравий витвір мистецтва – читайте у нашому матеріалі.
Рекомендуємо Нові нагороди Zubrowka: історія успіху найтитулованішого алкогольного бренду
Як розфарбувати кеди вдома
Вам знадобиться
- трафарет або шаблон малюнка, який ви хочете нанести;
- фарби акрилові, масляні чи маркери для тканини, які не потребують закріплення;
- лак на водній основі;
- набір пензликів;
- малярський скотч;
- кеди.
Підготуйте все необхідне / Фото Pinterest
Підготовка
Придбайте кеди із ткани. Не пошкодуйте грошей на якісну пару, яка не втратить свій вигляд після контакту з водою. Витягніть шнурки і зніміть всі навісні прикраси.
Cкотчем заклейте підошву і всі гумові деталі на кедах. Будьте уважні, стрічка має пролягати рівно, без складок, інакше фарба буде нанесена нерівномірно. Отвори для шнурівок також рекомендуємо заклеїти скотчем.
Заклейте підошву скотчем / Фото Pinterest
Малюємо
Нанесіть малюнок пензликом / Фото Pinterest
Нанесіть ескіз простим олівцем на кеди, можете скористатись трафаретом. Тоді повторіть все акриловими чи іншими фарбами для тканини. Просушіть кеди. Якщо фарба акрилова, вам знадобиться 2 – 3 години. Для надійності малюнок можна закріпити гарячою праскою.
Ідеї для принтів на кедах
Космічний малюнок маркером – це картина Ван Гога "Зоряна ніч" / Фото Pinterest
Які оригінальні кеди / Фото Pinterest
Мультяшний принт / Фото Pinterest
Яскраві малюнки, нанесені маркером / Фото Pinterest
До теми У стилі тай-дай: як ефектно розфарбувати стару футболку – покрокова інструкція
Милий літній принт для кедів / Фото Pinterest
Квітковий принт для літнього сезону / Фото Pinterest
Які ніжні кольори / Фото Pinterest
Для улюбленців цього мультику – це ідеальні кеди / Фото Pinterest
Яскрава блискавка / Фото Pinterest
Такі принти ви можете створити самостійно / Фото Pinterest
Цікаві поєднання кольорів / Фото Pinterest