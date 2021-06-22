В епоху свідомого споживання дуже важливо давати шанс старим речам. Повторне використання стає головним трендом ХХІ століття, а одяг у стилі тай-дай все частіше з'являється на подіумах. Як поєднати ці два поняття та створити яскраві футболки своїми руками – ділимось у нашому матеріалі.
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Що таке тай-дай
Тай-дай – техніка фарбування тканини, яка походить з Японії. Її дослівний переклад розкриває секрет яскравих малюнків: "зав'яжи та пофарбуй".
У такий спосіб можна розфарбовувати футболки, світшоти, екосумки та інші аксесуари. Як результат – ви отримаєте оригінальні та неповторні принти.
Яскраві носочки в стилі тай-дай / Фото Pinterest
Як пофарбувати футболку
Оновити стару футболку дуже легко. Вам знадобляться:
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захисні рукавиці;
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канцелярські гумки;
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фарби для текстилю;
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футболка зі 100% бавовни.
Крок 1
Придбайте фарби для текстилю / Фото Pinterest
Потрібно придбати фарби для текстилю. Їх можна купити в будь-якому магазині з товарами для творчості чи рукоділля. Оберіть кольори, які найбільше вам до вподоби.
Крок 2
Підготуйте робоче місце / Фото Pinterest
Створіть робочу зону, застеліть все захисною плівкою чи папером. Підготуйте фарби, дотримуючись інструкцій на звороті упакування.
Крок 3
Зав'яжіть та пофарбуйте / Фото Pinterest
Пробуйте по-різному зав'язувати, щоб отримати цікаві візерунки / Фото Pinterest
Знайдіть білу футболку та відріжте всі етикетки. Скрутіть її в тих місцях, де хочете, щоб з'явився принт. Зафіксуйте все за допомогою гумок.
Крок 4
Покрокова фотоінструкція / Фото Pinterest
Нанесіть фарбу на суху чи вологу тканину та залиште її на стільки часу, скільки вказано в інструкції. Після цього потрібно прополоскати футболку в прохолодній воді, висушити та насолоджуватись новою цікавою деталлю в гардеробі.
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Цікаві ідеї для принтів
Використовуйте одну або кілька фарб / Фото Pinterest
Яскравий фіолетовий градієнт / Фото Pinterest
Стильний зелений принт / Фото Pinterest
Ніжна літня футболка / Фото Pinterest
Оригінальний принт з кількох кольорів / Фото Pinterest
Ви можете вкоротити свою футболку і вийде стильний топ / Фото Pinterest