У цьому році найбільшою популярністю користуються ялинкові прикраси, виготовлені своїми руками. Якщо ви досі не прикрасили ялинку і хочете слідувати моді – зробіть оригінальні іграшки з горіхів. Це стильно, оригінально та екологічно.

Ідеї 24 зібрали для вас прості та оригінальні ідеї для створення ялинкових прикрас з горіхів. З таким декор ваша ялинка буде привабливою та стильною. Читайте також: Новорічні екоідеї для декору будинку: 10 оригінальних виробів із шишок 1. Горіхи, пофарбовані в улюблені кольори Фото podarki 2. Олені з горішків Фото klubok 3. Різні фігурки з горіхів, декоровані тканиною та фарбами Фото pinterest 4. Половинки горіхів, "наповнені" оригінальним декором Фото sohu 5. Милі фігурки з горіхів Фото kiflieslevendula 6. Горіхи, декоровані пластиліном Фото pinterest Цікаво: Як упакувати подарунок на Новий рік і не нашкодити природі: 7 простих екоідей 7. Горіхи з дзвіночками Фото pinterest 8. Прикраса з горіха та кориці Фото livemaster 9. Горіхи із в'язаним декором Фото pinterest 10. Горіхи, декоровані нитками Фото dietlindwolf