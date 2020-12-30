Ялинкові прикраси з горіхів: 10 ідей з фото
У цьому році найбільшою популярністю користуються ялинкові прикраси, виготовлені своїми руками. Якщо ви досі не прикрасили ялинку і хочете слідувати моді – зробіть оригінальні іграшки з горіхів. Це стильно, оригінально та екологічно.
Ідеї 24 зібрали для вас прості та оригінальні ідеї для створення ялинкових прикрас з горіхів. З таким декор ваша ялинка буде привабливою та стильною.
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1. Горіхи, пофарбовані в улюблені кольори
Фото podarki
2. Олені з горішків
Фото klubok
3. Різні фігурки з горіхів, декоровані тканиною та фарбами
Фото pinterest
4. Половинки горіхів, "наповнені" оригінальним декором
Фото sohu
5. Милі фігурки з горіхів
Фото kiflieslevendula
6. Горіхи, декоровані пластиліном
Фото pinterest
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7. Горіхи з дзвіночками
Фото pinterest
8. Прикраса з горіха та кориці
Фото livemaster
9. Горіхи із в'язаним декором
Фото pinterest
10. Горіхи, декоровані нитками
Фото dietlindwolf
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