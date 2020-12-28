Подарунки на Новий рік – це завжди приємні емоції та посмішки на вустах. Особливо, якщо вони красиво упаковані. Проте після розпаковування залишаються різноманітні стрічки, декоративні елементи та обгортковий папір, які відправляються в смітник. Більшість цих викинутих речей не переробляються.

Тому Ідеї 24 підготували для вас 7 простих екоідей для упаковки сюрпризів рідним.

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Найкраща упаковка – це її відсутність. Особливо, якщо ви придбали книгу, шарф, аромасвічки тощо. Речі самі по собі красиві та привабливі. Вони апріорі не потребують додаткових декоративних елементів.

Папір для випічки

Якщо ви все-таки вирішили упакувати подарунок, можете використати пергаментний папір. Він виглядає мінімалістично, але стильно. За бажанням можете написати красиве побажання, намалювати малюнок або прикрасити спеціями, сухими квітами, гілками ялинки тощо.

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Кухонні рушники

У кожної господині в шафі точно знайдеться хоча б один новий кухонний рушник. Запакувавши подарунок в нього, отримувач матиме аж два сюрпризи. Отже, такий варіант упаковки і красивий, і практичний, і екологічний.

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Баночки

Універсальна річ, в якій можна подарувати печиво, солодощі, сертифікат або будь-які невеликі подарунки. Головне, увімкнути фантазію, пошукати приклади і все це робити в гарному настрої та з любов'ю.

Фото ekaterina-alexeeva

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Екосумка або екоторбинка

Така упаковка – це додатковий подарунок до головного сюрпризу. Тому обов'язково обирайте щось оригінальне, креативне та стильне.

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Хустини

Будь-який подарунок можна упаковувати в хустину з цікавим принтом. Особливо варто звернути увагу на хустини-фуросікі. Тобто ті, які призначені для перенесення речей.

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Коробка

Це універсальна річ, яка точно рано чи пізно згодиться в побуті. Краще, звісно, обирати металеву коробку, але картонні також можна використовувати в багатьох випадках.

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Для декору упаковки можна використовувати гілки ялинки, шишки, солодощі, каштани, дерев'яні фігурки, сухі квіти та листя тощо. Фантазуйте, експериментуйте і робіть усе в гарному святковому настрої.