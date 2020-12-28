Новорічні екоідеї для декору будинку: 10 оригінальних виробів із шишок
Якщо ви любите виготовляти іграшки своїми руками, часто робите речі у стилі хенд-мейд, маєте багато вільного часу – прикрасьте будинок виробами з шишок. Це вийде оригінальний новорічний декор, який зробить вашу оселю особливою.
Ідеї 24 підготували для вас 10 унікальних способів зробити гірлянди, вінок чи інші новорічні елементи з шишок.
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1. Букети з шишок
Фото roomester
2. Різдвяні віночки з оригінальним декором
Фото skrynya
3. Гірлянда з шишок
Фото pinterest
4. Ялинкові прикраси
Фото modernplace
5. Оригінальні свічники
Фото handmade39
6. Декоративні стрічки з мішковини та шишок
Фото pinterest
7. Оригінальні статуетки
Фото pinterest
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8. Шишки для декору люстри
Фото pinterest
9. Настінні декоративні елементи
Фото pinterest
10. Класна альтернатива вінку
Фото pinterest
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