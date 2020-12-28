Якщо ви любите виготовляти іграшки своїми руками, часто робите речі у стилі хенд-мейд, маєте багато вільного часу – прикрасьте будинок виробами з шишок. Це вийде оригінальний новорічний декор, який зробить вашу оселю особливою.

Ідеї 24 підготували для вас 10 унікальних способів зробити гірлянди, вінок чи інші новорічні елементи з шишок. Читайте також: Як бюджетно прикрасити оселю на Новий рік 2021: 15 ідей декору з камінців 1. Букети з шишок Фото roomester 2. Різдвяні віночки з оригінальним декором Фото skrynya 3. Гірлянда з шишок Фото pinterest 4. Ялинкові прикраси Фото modernplace 5. Оригінальні свічники Фото handmade39 6. Декоративні стрічки з мішковини та шишок Фото pinterest 7. Оригінальні статуетки Фото pinterest Цікаво: 10 ідей красивої подачі приборів до новорічного столу – фото 8. Шишки для декору люстри Фото pinterest 9. Настінні декоративні елементи Фото pinterest 10. Класна альтернатива вінку Фото pinterest