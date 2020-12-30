Елочные украшения из орехов: 10 идей с фото
В этом году наибольшей популярностью пользуются елочные украшения, изготовленные своими руками. Если вы еще не украсили елку и хотите следовать моде – сделайте оригинальные игрушки из орехов. Это стильно, оригинально и экологично.
Идеи 24 собрали для вас простые и оригинальные идеи для создания елочных украшений из орехов. С таким декор ваша елка будет привлекательной и стильной.
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1. Орехи, окрашенные в любимые цвета
Фото podarki
2. Олени из орешков
Фото klubok
3. Различные фигурки из орехов, декорированные тканью и красками
Фото pinterest
4. Половинки орехов, "наполненные" оригинальным декором
Фото sohu
5. Милые фигурки из орехов
Фото kiflieslevendula
6. Орехи, декорированные пластилином
Фото pinterest
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7. Орехи с колокольчиками
Фото pinterest
8. Украшение из ореха и корицы
Фото livemaster
9. Орехи с вязаным декором
Фото pinterest
10. Орехи, декорированные нитками
Фото dietlindwolf
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