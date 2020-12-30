В этом году наибольшей популярностью пользуются елочные украшения, изготовленные своими руками. Если вы еще не украсили елку и хотите следовать моде – сделайте оригинальные игрушки из орехов. Это стильно, оригинально и экологично.

Идеи 24 собрали для вас простые и оригинальные идеи для создания елочных украшений из орехов. С таким декор ваша елка будет привлекательной и стильной. Читайте также: Новогодние экоидеи для декора дома: 10 оригинальных изделий из шишек 1. Орехи, окрашенные в любимые цвета Фото podarki 2. Олени из орешков Фото klubok 3. Различные фигурки из орехов, декорированные тканью и красками Фото pinterest 4. Половинки орехов, "наполненные" оригинальным декором Фото sohu 5. Милые фигурки из орехов Фото kiflieslevendula 6. Орехи, декорированные пластилином Фото pinterest Интересно: Как упаковать подарок на Новый год и не навредить природе: 7 простых экоидей 7. Орехи с колокольчиками Фото pinterest 8. Украшение из ореха и корицы Фото livemaster 9. Орехи с вязаным декором Фото pinterest 10. Орехи, декорированные нитками Фото dietlindwolf