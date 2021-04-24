Нутриціологиня Надя Андрєєва порадила, які трави та листові овочі варто відкрити для себе цієї весни, щоб отримати максимальну користь від сезону зелені.

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Так, за словами Андрєєвої, листові овочі часто називають гіркою зеленню через їхню домінантну гірчинку. Проте серед них можна знайти й солодкі, гострі та кислі овочі. А ще їх можна розділити на дві основні категорії: овочі з м'яким та різким смаком, каже Андрєєва.

Шпинат, листовий буряк, китайська та листова капуста належать до групи з м'яким смаком, а кучерява капуста, листова гірчиця, рукола, кульбаба, щавель і ріпа – до овочів з різким смаком,

– уточнила нутриціологиня.



Більшість екзотичних трав можна виростити вдома / Фото pixabay

Перелік гірких трав та листових овочів

рукола

листя кульбаби

молода кропива

гірчичне бадилля

бадилля буряка

бадилля ріпи

водяний крес

ендивій

амарант

салат фризі

листова капуста калі (кейл)

салат радічіо.

За словами Наді Андрєєвої, більшість з цих рослин хоч і звучать екзотично, але їх можна виростити самостійно на підвіконні, городі або зібрати в лісі під час прогулянки.

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