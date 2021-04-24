Нутрициолог Надя Андреева посоветовала, какие травы и листовые овощи стоит открыть для себя этой весной, чтобы получить максимальную пользу от сезона зелени.

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Так, по словам Андреевой, листовые овощи часто называют горькой зеленью через их доминантную горчинку. Однако среди них можно найти и сладкие, острые и кислые овощи. А еще их можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом, говорит Андреева.

Шпинат, листовая свёкла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа – к овощам с резким вкусом,

– уточнила нутрициолог.



Большинство экзотических трав можно вырастить дома / Фото pixabay

Перечень горьких трав и листовых овощей

руккола

листья одуванчика

молодая крапива

горчичная ботва

ботва свеклы

ботва репы

водяной кресс

эндивий

амарант

салат фризе

листовая капуста кале (кейл)

салат радичио.

По словам Нади Андреевой, большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, но их можно вырастить самостоятельно на подоконнике, огороде или собрать в лесу во время прогулки.

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Как выбирать листовые овощи