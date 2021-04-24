Нутрициолог Надя Андреева посоветовала, какие травы и листовые овощи стоит открыть для себя этой весной, чтобы получить максимальную пользу от сезона зелени.
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Так, по словам Андреевой, листовые овощи часто называют горькой зеленью через их доминантную горчинку. Однако среди них можно найти и сладкие, острые и кислые овощи. А еще их можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом, говорит Андреева.
Шпинат, листовая свёкла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа – к овощам с резким вкусом,
– уточнила нутрициолог.
Большинство экзотических трав можно вырастить дома / Фото pixabay
Перечень горьких трав и листовых овощей
- руккола
- листья одуванчика
- молодая крапива
- горчичная ботва
- ботва свеклы
- ботва репы
- водяной кресс
- эндивий
- амарант
- салат фризе
- листовая капуста кале (кейл)
- салат радичио.
По словам Нади Андреевой, большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, но их можно вырастить самостоятельно на подоконнике, огороде или собрать в лесу во время прогулки.
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Как выбирать листовые овощи
- При покупке зелени обратите внимание на листья. Оно должно быть хрустящим, свежего зеленого цвета.
- Постарайтесь выбирать растения, выращенные местными фермерами, у которых нет пестицидов.
- Нежное, хрупкое листья быстро портится, поэтому использовать его лучше как можно быстрее.