Лайфхак № 1. Як зберігати банани, щоб вони дозріли

Вибирайте банани за стиглістю. Якщо ви хочете з'їсти їх майже одразу, то краще вибирати стиглі банани. Утім, якщо ви купуєте їжу заздалегідь, то купуйте зелені банани.

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Зелені та жовті банани / Фото Unsplash

Як вибирати банани

Зелені банани можуть довго зберігатись, заморожувати їх не потрібно. Обирайте тверді плоди, які не мають темних плям та пошкоджень на шкірці.

Стиглі банани переважно жовті, однак бувають коричневі та червоні банани.

Найсолодші банани – ті, які мають коричневі плямки на шкірці. Чим таких плям більше, тим більш стиглий плід. Утім, їх не має бути надто багато, бо це свідчить про те, що банан вже перезрів.

Не слід купувати банани зі шкіркою сіруватого відтінку. Це означає, що банани зберігались у холодильнику, а це не дозволяє плоду правильно дозрівати.

Найсолодші банани – з коричневими плямками / Фото Unsplash

Після того, як ви принесли банани додому, вийміть їх з пакета. Банани не слід зберігати у пластикових пакетах, адже там утримується волога, яка неодмінно призведе до гниття плоду.

Зелені банани слід зберігати за кімнатної температури. Якщо поставити їх у холодильник чи заморозити, вони не зможуть правильно дозріти. Навіть за умови, що потім вони будуть зберігатись за кімнатної температури.

Щоб пришвидшити процес дозрівання, покладіть зелені банани у коричневий паперовий пакет. Також покладіть туди помідор або яблуко. Це ще більше прискорить результат.

Ще можна покласти банани у миску з іншими стиглими фруктами, як-от зі стиглими бананами, що також пришвидшить дозрівання.

Щоб зелені банани дозріли, їх потрібно залишити на повітрі на декілька днів за кімнатної температури. Чим тепліше у квартирі, тим швидше плоди дозріватимуть. Утім, не слід залишати їх на сонці.

Найкраще використовувати підставку або спеціальний вішак для бананів. Така проста хитрість дозволить запобігти появі плям.

Використовуйте вішак для бананів / Фото Unsplash

Якщо на бананах почали з'являтись плями, їх краще покласти у холодильних, щоб вони не псувались.

Щоб зберегти нарізані банани свіжими, їх потрібно скропити лимонним або ананасовим соком чи оцтом. Таким чином можна зберегти свіжість плодів довше.

Лайфхак № 2. Як зберігати стиглі банани

Відокремте плоди. Якщо кожен банан відокремити від зв'язки, плоди зберігатимуться довше.

Стиглі банани зберігайте разом із нестиглими плодами / Фото Pexels

Стиглі банани слід зберігати разом із нестиглими плодами. Покладіть поруч зі стиглими бананами нестигле авокадо. Банани сповільнять процес дозрівання, а авокадо натомість швидше дозріє. Ідеальна комбінація.

Загорніть ніжку кожного банана у харчову плівку. Це запобігає виділенню етилену, що з'являється під час дозрівання плоду. Можна додатково зафіксувати плівку скетчем.

Зберігати банани у холодильнику можна після повного дозрівання. Холод сповільнить процес їхнього дозрівання, однак не зупинить. Тому плід буде свіжим ще приблизно 1 – 2 тижні.

Очистіть банани, перш ніж заморозити / Фото Pexels

Перш ніж заморозити банани, зніміть з них шкірку. Якщо заморозити плоди зі шкіркою, їх буде важко очистити. Їх можна зберігати у морозилці протягом кількох місяців. Щоб вони не потемніли, скропіть їх лимонним соком. Заморожені банани часто використовують для приготування коктейлів, пирогів, соусів.

Банани можна нарізати шматочками, зробити з них пюре, розділити на окремі порції. Зберігати плоди можна у пластикових контейнерах або спеціальних пакетах.

Якщо банани зберігати вже надто пізно, то з них можна спекти банановий хліб.

Пам'ятайте, що банани можуть привабити плодових мушок. Тому краще зберігати їх у закритому паперовому пакеті або у холодильнику.