Яку їжу взяти з собою в подорож: круті поради від дієтологині

Коли ми збираємося в тривалу дорогу, наприклад, в інше місто, важливо, щоб під рукою була їжа. В такому разі не доведеться їсти біляші чи чебуреки на зупинках.

Краще заздалегідь продумати раціон. Які продукти варто брати в подорож, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.

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Що взяти з собою в поїздку ⠀

У тривалу поїздку потрібно брати їжу для ситості. Це дозволить втамувати голод і не їсти весь час. Це білково-жирові продукти. Наприклад, бутерброд з м'ясом/фетою/твердим сиром/хумусом/паштетом чи яйце, смажене в хлібі. Вибирайте на свій розсуд.

Це дозволить втамувати голод і не їсти весь час. Це білково-жирові продукти. Наприклад, бутерброд з м'ясом/фетою/твердим сиром/хумусом/паштетом чи яйце, смажене в хлібі. Вибирайте на свій розсуд. Клітковина дасть наповненість. Це можуть бути: банан, яблуко, смородина, черешня, дрібні помідори Черрі, огірок, зелень. ⠀

Вода. Пам'ятайте, що це має бути саме вода, а не соки, газована вода та ін. Особливо це стосується дітей.

Перше, що потрібно взяти з собою, – кілька холодагентів і термосумку. Це дозволить їжі залишатися охолодженою протягом кількох годин і не зіпсуватися в дорозі.

Не забувайте про порції їжі / Фото Pixabay

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У дорогу також підійдуть: горіхи, вуглеводно-протеїнові батончики, сир, кукурудза, відварена молода картопля. За словами дієтологині, це наситить з користю.

Десерти також можна брати з собою. Але пам'ятайте, що вживати їх слід після основної їжі, а не замість неї.

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