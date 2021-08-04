Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.
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Что взять с собой в поездку⠀
- В длительную поездку нужно брать еду для сытости. Это позволит утолить голод и не есть бесконечно. Это белково-жировые продукты. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение.
- Клетчатка даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀
- Вода. Помните, что это должна быть именно вода, а не соки, газировка и пр. Особенно это касается детей.
Не забывайте о порциях еды / Фото Pixabay
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- В дорогу также подойдут: орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой.
- Десерты также можно брать с собой. Но помните, что употреблять их следует после основной еды, а не вместо нее.