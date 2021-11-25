Якщо болить спина від сидячої роботи: тренер показав 3 вправи, які знімуть напругу

Малорухливий спосіб життя давно асоціюють з поганим самопочуттям. Сидяча робота та відсутність будь-яких активностей впродовж дня призводить до того, що під вечір ми стаємо млявими, у спині відчувається важкість, а то й біль.

Тому, аби офісна чи віддалена робота та улюблене крісло не стали вашими ворогами, потрібно додати трішки спорту (чи то зарядки) у щоденний графік. Тренер Андрій Хомицький показав кілька вправ для спини, з якими ви у мить забудете про біль. Лише виконувати їх потрібно регулярно.

І ще Спалюємо жир вдома: 6 вправ для тренування у форматі табата – відеоінструкція

3 вправи для спини у домашніх умовах

Група спинних м'язів допомагає тримати поставу, ви виглядаєте впевненішими, змінюється хода. Це також впливає на роботу всіх внутрішніх органів!

Одночасний підйом корпусу та ніг. Ляжте на підлогу обличчям донизу, витягніть руки вперед і одночасно підіймайте верхню частину корпусу та ноги. Важливо виконувати вправу повільно, без ривків.

Скручування у планці. Універсальна вправа, яка тонізує м'язи преса. Встаньте у положення упор лежачи і по черзі підтягуйте коліна до грудей, виконуючи скручування.

Кішка. Встаньте на коліна та поставте руки на підлогу. На видиху округліть спину, опустивши голову і підкрутивши таз.

Читайте також Потужне тренування спини для найдосвідченіших: відео з вправами

Гортайте карусель та повторюйте вправи за тренером:

Текст публікації Андрія Хомицького:

Важливо тренувати м'язи спини, особливо якщо у вас є сидячий спосіб життя. Чому? Зараз поясню: м'язи спини допомагають тримати поставу, ви виглядаєте впевненіше, змінюється хода. Підтримка м'язового тонусу впливає роботу всіх внутрішніх органів!

І ось 3 мої улюблені вправи для тренування спини, які ви зможете зробити навіть у домашніх умовах.

Одночасний підйом корпусу та ніг. Ляжте на підлогу обличчям донизу, витягніть руки вперед і одночасно піднімайте верхню частину корпусу та ноги. Важливо виконувати вправу повільно, без ривків.

Скручування у планці. Універсальна вправа, яка тонізує м'язи преса. Встаньте у положення упор лежачи і по черзі підтягуйте коліна до грудей, виконуючи скручування.

Кішка. Встаньте на коліна та поставте руки на підлогу. На видиху округліть спину, опустивши голову і підкрутивши таз.

Виконуйте ці вправи, це допоможе вам зберегти або придбати поставу та підтримувати здоров'я загалом! Напругу після робочого дня в офісі також можна зняти завдяки цьому невеликому комплексу.