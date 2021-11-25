Тому, аби офісна чи віддалена робота та улюблене крісло не стали вашими ворогами, потрібно додати трішки спорту (чи то зарядки) у щоденний графік. Тренер Андрій Хомицький показав кілька вправ для спини, з якими ви у мить забудете про біль. Лише виконувати їх потрібно регулярно.

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Чому важливо тримати м'язи спини у тонусі? Група спинних м'язів допомагає тримати поставу, ви виглядаєте впевненішими, змінюється хода. Це також впливає на роботу всіх внутрішніх органів!

3 вправи для спини у домашніх умовах

Одночасний підйом корпусу та ніг. Ляжте на підлогу обличчям донизу, витягніть руки вперед і одночасно підіймайте верхню частину корпусу та ноги. Важливо виконувати вправу повільно, без ривків.

Скручування у планці. Універсальна вправа, яка тонізує м'язи преса. Встаньте у положення упор лежачи і по черзі підтягуйте коліна до грудей, виконуючи скручування.

Кішка. Встаньте на коліна та поставте руки на підлогу. На видиху округліть спину, опустивши голову і підкрутивши таз.

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Гортайте карусель та повторюйте вправи за тренером:

Текст публікації Андрія Хомицького:

Важливо тренувати м'язи спини, особливо якщо у вас є сидячий спосіб життя. Чому? Зараз поясню: м'язи спини допомагають тримати поставу, ви виглядаєте впевненіше, змінюється хода. Підтримка м'язового тонусу впливає роботу всіх внутрішніх органів!

І ось 3 мої улюблені вправи для тренування спини, які ви зможете зробити навіть у домашніх умовах.

Одночасний підйом корпусу та ніг. Ляжте на підлогу обличчям донизу, витягніть руки вперед і одночасно піднімайте верхню частину корпусу та ноги. Важливо виконувати вправу повільно, без ривків.

Скручування у планці. Універсальна вправа, яка тонізує м'язи преса. Встаньте у положення упор лежачи і по черзі підтягуйте коліна до грудей, виконуючи скручування.

Кішка. Встаньте на коліна та поставте руки на підлогу. На видиху округліть спину, опустивши голову і підкрутивши таз.

Виконуйте ці вправи, це допоможе вам зберегти або придбати поставу та підтримувати здоров'я загалом! Напругу після робочого дня в офісі також можна зняти завдяки цьому невеликому комплексу.