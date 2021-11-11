Добре розвинена мускулатура спини – мета більшості чоловіків, адже саме широкі плечі та сильні руки асоціюються з атлетичністю та ідеальною чоловічою фігурою. Кількома ефективними вправами на цю групу м'язів сьогодні поділився тренер Олексій Курзін. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Ідеї 24!
До слова 6 найкращих вправ для рук з гумками: відео домашнього тренування
Тренування спини у залі: комплекс з 5 вправ
- Тяга штанги у нахилі: 10 – 12 повторень по 4 підходи;
- Горизонтальні підтягування: 10 – 12 повторень по 4 підходи;
- Тяга гантелей на похилій лаві: 10 – 12 повторень по 4 підходи;
- Тяга у Хаммері: 10 – 12 повторень по 4 підходи;
- Розведення рук у метелику: 15 повторень по 3 підходи;
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Текст публікації Олексія Курзіна
Сьогодні у нас потужне тренування спини. Зберігай та повторюй!
Тяга штанги у нахилі 4х10-12
Горизонтальні підтягування 4х10-12
Тяга гантелей на похилій лаві 4х10-12
Тяга у Хаммері 4х12
Розведення рук у метелику 3х15
Техніка кожної вправи докладно описана у стрічці. Тренування підходить як для дівчат, так і для чоловіків.