Так, тренер показав на відео енергійне тренування у форматі табата. Воно не лише залучає у роботу усі м'язи тіла, а й ефективно спалює зайві кілограми. Займаючись за вказаним принципом, ви зможете витрачати по 15 кілокалорій за хвилину і худнути буквально на очах!

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У чому суть табата


Структура заняття: 20 секунд максимальне навантаження, виконуючи вправи, тоді 10 секунд – відпочинок. Такі кола потрібно повторити 8 разів. Це один табата-раунд, він триває лише 4 хвилини, але це будуть по-справжньому божевільні 4 хвилини! Ви повинні викладатись на всі 100%, якщо хочете отримати результат від короткого тренінгу.

Кому підходить тренування табата

  • для тих, хто хоче швидко схуднути;
  • хто хоче уникнути застою у тренуваннях;
  • хто прагне прискорити ріст м'язів;
  • хоче отримати нові відчуття від тренувань та прокачати свою витривалість.

6 вправ для спалювання жиру

  • Випади назад: 20 секунд;
  • Хода руками у планку: 20 секунд;
  • Динамічна планка: 20 секунд;
  • Бокові скручування: 20 секунд;
  • Вправа "човник" для спини: 20 секунд;
  • Скручування на прес: 20 секунд;

Тренування у цифрах

  • Виконуйте кожну вправу по 20 секунд;
  • Відпочивайте між вправами 10 секунд;
  • Зробивши 6 вправ, ви закінчите одне коло, а таких кіл має бути щонайменше 4.
  • Відпочинок між колами – 1 хвилина.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Сьогодні улюблене і найефективніше тренування. Якщо немає бажання йти до зали чи просто немає часу, то це ваш варіант! Займає близько 20 хвилин і не вимагає інвентар. Просто працюючи з власною вагою, ви зможете пропрацювати всі свої м'язи!

Тренування:

Працюємо в режимі табата 20/10: 20 секунд працюємо і 10 секунд відпочиваємо.
Зробивши 6 вправ, ми закінчили одне коло, таких кіл має бути щонайменше 4.
Відпочинок між кіл 1 хвилина.

Починайте з помірного темпу, не потрібно гнати на повну з першої вправи.