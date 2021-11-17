Так, тренер показав на відео енергійне тренування у форматі табата. Воно не лише залучає у роботу усі м'язи тіла, а й ефективно спалює зайві кілограми. Займаючись за вказаним принципом, ви зможете витрачати по 15 кілокалорій за хвилину і худнути буквально на очах!

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У чому суть табата

Структура заняття: 20 секунд максимальне навантаження, виконуючи вправи, тоді 10 секунд – відпочинок. Такі кола потрібно повторити 8 разів. Це один табата-раунд, він триває лише 4 хвилини, але це будуть по-справжньому божевільні 4 хвилини! Ви повинні викладатись на всі 100%, якщо хочете отримати результат від короткого тренінгу.

Кому підходить тренування табата

для тих, хто хоче швидко схуднути;

хто хоче уникнути застою у тренуваннях;

хто прагне прискорити ріст м'язів;

хоче отримати нові відчуття від тренувань та прокачати свою витривалість.

6 вправ для спалювання жиру

Випади назад: 20 секунд;

20 секунд; Хода руками у планку: 20 секунд;

20 секунд; Динамічна планка: 20 секунд;

20 секунд; Бокові скручування: 20 секунд;

20 секунд; Вправа "човник" для спини: 20 секунд;

20 секунд; Скручування на прес: 20 секунд;

Тренування у цифрах

Виконуйте кожну вправу по 20 секунд;

Відпочивайте між вправами 10 секунд;

Зробивши 6 вправ, ви закінчите одне коло, а таких кіл має бути щонайменше 4.

Відпочинок між колами – 1 хвилина.

Важливо! Починайте з помірного темпу, не потрібно "гнати на повну" з першої вправи.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Сьогодні улюблене і найефективніше тренування. Якщо немає бажання йти до зали чи просто немає часу, то це ваш варіант! Займає близько 20 хвилин і не вимагає інвентар. Просто працюючи з власною вагою, ви зможете пропрацювати всі свої м'язи!

Тренування:

Працюємо в режимі табата 20/10: 20 секунд працюємо і 10 секунд відпочиваємо.

Зробивши 6 вправ, ми закінчили одне коло, таких кіл має бути щонайменше 4.

Відпочинок між кіл 1 хвилина.

Починайте з помірного темпу, не потрібно гнати на повну з першої вправи.