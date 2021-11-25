Поэтому, чтобы офисная или удаленная работа и любимое кресло не стали вашими врагами, нужно добавить немного спорта (или зарядки) в ежедневный график. Тренер Андрей Хомицкий показал несколько упражнений для спины, с которыми вы в мгновение ока забудете о боли. Только выполнять их нужно регулярно.

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Почему важно держать мышцы спины в тонусе? Группа спинных мышц помогает держать осанку, вы выглядите более уверенными, меняется походка. Это также влияет на работу всех внутренних органов!

3 упражнения для спины в домашних условиях

Одновременный подъем корпуса и ног. Лягте лицом вниз, вытяните руки вперед и одновременно поднимайте верхнюю часть корпуса и ноги. Важно выполнять упражнение медленно, без рывков.

Скручивание в планке. Универсальное упражнение, тонизирующее мышцы пресса. Встаньте в положение упор лежа и поочередно подтягивайте колени к груди, выполняя скручивание.

Кошка. Встаньте на колени и поставьте руки на пол. На выдохе округлите спину, опустив голову и подкрутив таз.

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Листайте карусель и повторяйте упражнения за тренером:

Текст публикации Андрея Хомицкого:

Важно тренировать мышцы спины, особенно если у вас есть сидячий образ жизни. Почему? Сейчас объясню: мышцы спины помогают держать осанку, вы выглядите увереннее, меняется походка. Поддержка мышечного тонуса влияет на работу всех внутренних органов!

И вот 3 моих любимых упражнения для тренировки спины, которые вы сможете сделать даже в домашних условиях.

Одновременный подъем корпуса и ног. Лягте на пол лицом вниз, вытяните руки вперед и одновременно поднимайте верхнюю часть корпуса и ноги. Важно выполнять упражнение медленно, без рывков.

Скручивание в планке. Универсальное упражнение, тонизирующее мышцы пресса. Встаньте в положение упор лежа и поочередно подтягивайте колени к груди, выполняя скручивание.

Кошка. Встаньте на колени и поставьте руки на пол. На выдохе округлите спину, опустив голову и подкрутив таз.