Які продукти їсти, аби довше бути ситими: цікаві факти про ваш раціон

Усі прихильники здорового харчування прагнуть їсти менше і бути ситими довше. Розповімо й вам, які продукти з вашого раціону допоможуть швидко приборкати апетит, не нашкодивши фігурі.

Отримати однакове відчуття ситості можна і від курячого філе, і, наприклад, від пирога. Але якщо в одному випадку вам потрібно з'їсти 200 грамів продукту, то в іншому – цілих пів кілограма. 1:0 – на користь курятини. І таких прикладів немало.

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Відтак, ситна страва – не обов'язково калорійна. Усе через її склад, кількість волокон, клітковини та інших макроелементів. Дієтологиня Єва Шишова навела перелік, у якому наочно порівняла, які наші щоденні страви є ситнішими, а яких потрібно з'їсти більше, аби не бути голодним.

Що їсти, щоб почуватися ситим впродовж дня

Куряче філе "тримає" нас довше, ніж біла риба чи морепродукти.

"тримає" нас довше, ніж біла риба чи морепродукти. Зелені яблука поживніші, ніж кавун і персики.

поживніші, ніж кавун і персики. Від картоплі ви захочете їсти швидше, ніж від гречки.

Червоний і коричневий рис насичують довше, ніж білий рис.

насичують довше, ніж білий рис. Цілозернові макарони поживніші, ніж макарони з твердих сортів пшениці.

поживніші, ніж макарони з твердих сортів пшениці. Зерновий хліб ситніший, ніж житній.

ситніший, ніж житній. Сирі овочі не дають зголодніти нам довше, ніж тушковані.

Приклади ситих страв від дієтологині



Куряче філе з овочами / Фото instagram



Яєчня з овочами і сиром / Фото instagram



Червона риба з овочевим салатом / Фото instagram



Омлет / Фото instagram



Оладки / Фото instagram



Солодкий рулет / Фото instagram



Омлет з овочами / Фото instagram



Сирники / Фото instagram



Яєчня з тостами і овочами / Фото instagram

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Текст публікації Єви Шишової:

Насичення від різних продуктів

Розповім вам один цікавий факт. Певні продукти можуть мати однакову калорійність і навіть однаковий БЖУ, але насичувати вони будуть зовсім по-різному. Це відбувається за рахунок їхнього складу, кількості волокон, клітковини і інших макроелементів. Наприклад:

Куряча грудка насичує довше, ніж біла риба і морепродукти.

Зелені яблука насичують довше, ніж кавуни і персик.

Гречка насичує довше, ніж картопля.

Червоний і коричневий рис насичують довше, ніж білий рис.

Цілозернові макарони довше, ніж макарони з твердих сортів пшениці.

Зерновий хліб довше, ніж житній.

Сирі овочі довше, ніж тушковані.

Тому, якщо хочете, щоб почуття ситості вас швидко не покинуло, вибирайте продукти з довшим насиченням!