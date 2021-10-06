Получить одинаковое чувство сытости можно и от куриного филе, и, например, от пирога. Но если в одном случае вам нужно съесть 200 граммов продукта, то в другом – целых полкило. 1:0 - – в пользу курятины. И таких примеров немало.

И еще 5 безопасных продуктов для ужина: можете без боязни их употреблять

Поэтому, сытное блюдо – не обязательно калорийно. Все из-за его состава, количества волокон, клетчатки и других макроэлементов. Диетолог Ева Шишова привела перечень, наглядно сравнивши, которые наши ежедневные блюда является сытнее, а каких нужно съесть больше, чтобы не быть голодным.

Что есть, чтобы чувствовать себя сытым в течение дня

Куриное филе "держит" нас дольше, чем белая рыба или морепродукты.

Зеленые яблоки питательные, чем арбуз и персики.

От картофеля вы захотите есть быстрее, чем от гречки.

Красный и коричневый рис насыщают дольше, чем белый рис.

Цельнозерновые макароны питательные, чем макароны из твердых сортов пшеницы.

Зерновой хлеб сытнее, чем ржаной.

Сырые овощи не дают проголодаться нам дольше, чем тушеные.

Примеры сытых блюд от диетолога



Куриное филе с овощами / Фото instagram



Яичница с овощами и сыром / Фото instagram



Красная рыба с овощным салатом / Фото instagram



Омлет / Фото instagram



Оладьи / Фото instagram



Сладкий рулет / Фото instagram



Омлет с овощами / Фото instagram



Сырники / Фото instagram



Яичница с тостами и овощами / Фото instagram

Читайте также Сколько можно хранить продукты в морозильной камере и что не стоит замораживать

Текст публикации Евы Шишов:

Насыщение от различных продуктов

Расскажу вам один интересный факт. Определенные продукты могут иметь одинаковую калорийность и даже одинаковый БЖУ, но насыщать они будут совершенно по-разному. Это происходит за счет их состава, количества волокон, клетчатки и других макроэлементов. Например:

Куриная грудка насыщает дольше, чем белая рыба и морепродукты.

Зеленые яблоки насыщают дольше, чем арбузы и персик.

Гречка насыщает дольше, чем картофель.

Красный и коричневый рис насыщают дольше, чем белый рис.

Цельнозерновые макароны дольше, чем макароны из твердых сортов пшеницы.

Зерновой хлеб дольше, чем ржаной.

Сырые овощи дольше, чем тушеные.