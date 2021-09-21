Чи задумувались ви колись про термін придатності продуктів, які ви відправляєте у морозильну камеру? Вони можуть зберігатись там не вічно. Тому, щоб не нашкодити собі м'ясом, яке заморозили кілька років тому, варто знати скільки можна тримати продукти у морозильній камері.

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Скільки можна зберігати продукти у морозильній камері

Запаси у морозильній камері ніколи не бувають зайвими, адже можуть рятувати у ситуації, коли холодильник стає пустим. Але тут варто періодично проводити ревізію та викидати те, що не використали протягом 12 місяців. Це як з гардеробом: те, що не носили протягом року, потрібно утилізувати.

Про це слід пам'ятати при заморожуванні



Заморожуйте продукти у контейнерах / Фото Unsplash

У морозилці їжа рідко псується. Головна ознака зіпсованого продукту – неприємний запах. Але зазвичай, найгірше, що може трапитись – втрата смаку і якості. Продукти з високим вмістом жиру можуть мати після розморожування гіркуватість та злегка сіро-коричневий колір. Тому їжа після тривалого зберігання не буде отруйно, а лише несмачною. Дієтолог Дагмар фон Крамм радить заморожувати не сирі продукти, а варені у невеликих порціях. Приготовані страви слід помістити у контейнери чи спеціальні пакети. Також не забувайте про маркування – воно однозначно спростить вам життя та допоможе з легкістю визначати свіжість продуктів.

Що приготувати із заморожених продуктів, які втратили смак



Продукти, які втратили смак, можна врятувати / Фото Unsplash

Якщо розморожені товари не мають неприємного запаху, але смак вже не надто виражений – їх ще можна врятувати. Наприклад, заморожену рибу можна нарізати невеликими шматочками та змішати зі свіжою, щоб отримати виражений смак та запах. Можете також приготувати з неї рибні котлети.

Дієтолог Дагмар фон Крамм також рекомендує готувати суп-пюре. М'ясо чи овочі покладіть у каструлю, доведіть до кипіння, подрібніть у блендері, приправте томатною пастою, бульйоном та сметаною і насолоджуйтесь свіжою смачною стравою.

Продукти, які не можна заморожувати



Ці продукти не варто заморожувати / Фото Unsplash

Деякі продукти не варто відправляти у морозильну камеру, а саме: яйця, листові та свіжі салати, редис, сиру картоплю, цибулю, огірки чи помідори. До того ж не дуже полюбляють низькі температури сирі яблука, груші та десерти. Вони, як й інші продукти з високим вмістом води, при розморожуванні стають кашоподібними та втрачають консистенцію. Експерти також не рекомендують заморожувати молочні продукти: йогурти, кисле молоко, сметану та інші, адже вони швидко флокулюють і згортаються у грудочки.

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