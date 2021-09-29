Ідеї 24 діляться списком продуктів, які можна вживати ввечері. Вони принесуть вашому організму користь та не впливатимуть на сон чи фігуру.

Цікаво знати Сніданки з низьким вмістом вуглеводів: 5 смачних ідей

5 продуктів, які можна їсти ввечері

Вівсянка



Вівсянку корисно їсти не лише зранку / Фото Unsplash

Вівсянка не лише хороший варіант для сніданку, її можна вживати і ввечері. Каша сприяє зниженню рівня холестерину і тим самим зміцнює здоров'я серцево-судинної системи. До того ж вуглеводи у вівсяній каші сприяють прискоренню обміну речовин.

Банани



Банани можна їсти ввечері / Фото Unsplash

У складі одного банану міститься близько 450 міліграмів калію.

Калій має сечогінну дію і легкий проносний ефект, допомагає організму звільнятися від шлаків і токсинів природним шляхом,

– пояснює лікар-дієтолог Джеккі Ньюджент, автор книги "Кулінарна книга з м'ясом або без".

Томатний сік



Томатний сік спалює жири / Фото Unsplash

Томатний сік – один з найголовніших продуктів-жироспалювачів, згідно з дослідженнями British Journal of Nutrition. Його унікальні властивості пояснюються вмістом адипонектину – гормону, що відповідає за правильний баланс жиру в організмі.

Авокадо



Авокадо містить багато корисних жирів / Фото Unsplash

Авокадо має великий вміст жиру та високу калорійність. Хоча ця інформація зазвичай не описує корисний продукт, з цим плодом все по-іншому. Річ у тім, що у складі авокадо мононенасичені жири, які належать до розряду корисних. Вони необхідні організму для збереження краси та молодості шкіри, а також для того, щоб не переїдати та вчасно зупинитися.

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Кокосова олія

Насичені жири, які входять у склад кокосовій олії, отримали навіть спеціальну назву – середньо ланцюгові тригліцериди. Вони потрібні організму для регулювання природного годинника: щоб вдень ви були активним, а вночі відпочивали.