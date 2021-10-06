Отримати однакове відчуття ситості можна і від курячого філе, і, наприклад, від пирога. Але якщо в одному випадку вам потрібно з'їсти 200 грамів продукту, то в іншому – цілих пів кілограма. 1:0 – на користь курятини. І таких прикладів немало.
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Відтак, ситна страва – не обов'язково калорійна. Усе через її склад, кількість волокон, клітковини та інших макроелементів. Дієтологиня Єва Шишова навела перелік, у якому наочно порівняла, які наші щоденні страви є ситнішими, а яких потрібно з'їсти більше, аби не бути голодним.
Що їсти, щоб почуватися ситим впродовж дня
- Куряче філе "тримає" нас довше, ніж біла риба чи морепродукти.
- Зелені яблука поживніші, ніж кавун і персики.
- Від картоплі ви захочете їсти швидше, ніж від гречки.
- Червоний і коричневий рис насичують довше, ніж білий рис.
- Цілозернові макарони поживніші, ніж макарони з твердих сортів пшениці.
- Зерновий хліб ситніший, ніж житній.
- Сирі овочі не дають зголодніти нам довше, ніж тушковані.
Приклади ситих страв від дієтологині
Куряче філе з овочами / Фото instagram
Яєчня з овочами і сиром / Фото instagram
Червона риба з овочевим салатом / Фото instagram
Омлет / Фото instagram
Оладки / Фото instagram
Солодкий рулет / Фото instagram
Омлет з овочами / Фото instagram
Сирники / Фото instagram
Яєчня з тостами і овочами / Фото instagram
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Текст публікації Єви Шишової:
Насичення від різних продуктів
Розповім вам один цікавий факт. Певні продукти можуть мати однакову калорійність і навіть однаковий БЖУ, але насичувати вони будуть зовсім по-різному. Це відбувається за рахунок їхнього складу, кількості волокон, клітковини і інших макроелементів. Наприклад:
Куряча грудка насичує довше, ніж біла риба і морепродукти.
Зелені яблука насичують довше, ніж кавуни і персик.
Гречка насичує довше, ніж картопля.
Червоний і коричневий рис насичують довше, ніж білий рис.
Цілозернові макарони довше, ніж макарони з твердих сортів пшениці.
Зерновий хліб довше, ніж житній.
Сирі овочі довше, ніж тушковані.
Тому, якщо хочете, щоб почуття ситості вас швидко не покинуло, вибирайте продукти з довшим насиченням!