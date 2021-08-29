Стан допоможуть поліпшити певні продукти харчування. Їх назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

Важливо Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт

Які продукти харчування підвищують тиск

Кава (чиста) Чай зелений і чорний Какао натуральне Чорний шоколад Гострі спеції

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Часник та цибуля Будь-яке м'ясо Сир Молочні продукти високої жирності

Шоколад поліпшить самопочуття при низькому тиску / Фото Pixabay

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Смородина чорна Обліпиха Солоні продукти Печінка Сухофрукти Мед Яйця Гречка

Нутриціологиня уточнила, що деякі з цих продуктів дозволять закрити дефіцити в організмі, інші є тонізуючим елементом.

Але при цьому не забувайте пити воду, і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще низкою продуктів, які збалансують раціон,

– резюмувала Ольга Усенко.

Текст публікації Ольги Усенко:​

Низький тиск? Як його підняти за допомогою продуктів харчування

Продовжуючи нашу вчорашню тему, торкнемося сьогодні ще й тих, у кого іноді тиск падає. Якщо це хроніки, то швидше за все не вийде впоратися тільки завдяки раціону, але якщо це пов'язано з погодними змінами, цей список може бути дуже доречним:

1. Кава (без нічого)

2. Чай зелений і чорний

3. Какао натуральне

4. Чорний шоколад

5. Гострі спеції

6. Часник і цибуля

7. Будь-яке м'ясо

8. Сир

9. Молочні продукти високої жирності

10. Смородина чорна

11. Обліпиха

12. Солоні продукти (але без перегину)

13. Печінка

14. Сухофрукти

15. Мед

16. Яйця

17. Гречка

Якісь продукти з цього списку впливають на закриття дефіцитів, що буде працювати нам на користь. Оскільки вітаміни C, B12, E при дефіциті провокують розвиток анемії, яку пов'язують з появою гіпотонії.

Якісь продукти з цього переліку впливатимуть на рівень глюкози в крові й з його ростом буде підвищуватися тиск. Якісь продукти будуть просто виступати, як тонізуючий елемент.

Але при цьому не забувайте пити воду і про те, що цей перелік потрібно наповнити ще рядом продуктів, які збалансують раціон.