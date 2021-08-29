Це пов'язано з кількома повсякденними правилами та звичками. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.
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Японія традиційно лідирує у рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі країни Висхідного сонця практично не товстіють. Відсоток повних людей в Японії складає лише 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менший. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?
– зазначила Нікітчук.
Як японкам вдається залишатися стрункими
- Багато руху. В Японії дівчата ходять пішки, їздять на громадському транспорті або велосипедах.
- Зустрічі та прогулянки на свіжому повітрі.
- Ранкова гімнастика на світанку.
- Регулярні візити до лікаря (не менш ніж 12 разів на рік).
Японки їдять багато овочів і фруктів / Фото Pixabay
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Раціон дівчат в Японії
- Вся їжа готується на пару, грилі чи запікається.
- Рис замість хліба.
- Багато овочів і фруктів.
- Легкий суп з тофу, водоростями та морепродуктами щодня.
- Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Цей напій багатий на антиоксиданти, прискорює обмін речовин і втамовує спрагу.
- Вся їжа повинна бути свіжою, тому страва готується окремо для кожного прийому.
- Маленькі порції.
Об'єм порції дорослої людини поміщається на його долоні. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою і розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією,
– уточнила нутриціологиня.
- Мінімум солодощів.
За допомогою цих простих правил ви зможете завжди залишатися у формі й прекрасно виглядати.
Текст публікації Світлани Нікітчук:
У чому секрет стрункості японок?
Японія традиційно лідирує у рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі країни Висхідного сонця практично не товстіють.
Відсоток повних людей в Японії складає всього 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менший. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?
У чому ж їх секрет:
Багато руху. Більшість ходять пішки, їздять на велосипеді або пересуваються на громадському транспорті. Але навіть у метро японці вважають за краще стояти, а не сидіти.
Прогулянки та зустрічі з родичами тільки на відкритому повітрі.
Ранкова гімнастика на світанку.
Регулярні (не менш ніж 12 разів на рік) відвідування лікаря.
І звичайно, раціон японців грає ключову роль:
Ніякого обсмажування. Відварюють, готують на пару або на грилі, запікають.
Рис замість хліба.
Багато овочів і фруктів.
Суп щодня. Але не наші наваристі щі, борщі. Готують суп на рибному бульйоні, додаючи водорості, тофу, морепродукти.
Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Багатий на антиоксиданти, стимулює обмін речовин, добре втамовує спрагу.
Їжа – лише свіжа. Японці готують щодня. Їжа не готується про запас, а подається свіжою до кожної трапези.
Їжа маленькими порціями. Обсяг порції дорослої людини поміщається у її долоні. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою та розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією.
Мінімум солодощів.