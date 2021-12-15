Те, що вивчення англійської за фільмами дає хороші результати, відомо усім. Залишилося лише визначитися з вибором та й так, щоб не прогадати з рівнем складності і не відбити бажання. Викладачка Наталка трішки спростила життя у цьому плані. Вона підготувала добірку кіно для кожного рівня. Тож вмикайте фільм та прокачуйте свої мовні навички!
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15 фільмів для вивчення англійської
Для базового рівня
- Forrest Gump (Форрест Ґамп). Лексика у цьому фільмі не сучасна, але й говорять актори не надто швидко. Слова добре сприймають на слух.
- The Holiday (Відпочинок за обміном). Добре кіно про двох зовсім різних дам, які вирішили обмінятися будинками на канікули. Фільм нескладний для сприйняття з точки зору вимови й складності слів.
Для середнього рівня
- Hitch (Метод Хітча). Добра американська комедія про любов з Віллом Смітом у головній ролі.
- The Social Network (Соціальна мережа). Фільм про створення Facebook.
- Bride Wars (Війна наречених). Американська романтична комедія.
- The Notebook (Щоденник пам'яті). Романтична драма з відмінною англійською.
- The Hangover (Похмілля у Вегасі). Комедія, у якій багато англійських розмовних фраз.
Для вище середнього рівня
- The Matrix (Матриця). Науково-фантастичний фільм, у якому трапляються уже складні фрази.
- Bridget Jones's Diary (Щоденник Бріджит Джонс). Кіно з тонким англійським гумором.
- Cruella (Круелла). Фільм з ідеальною британською вимовою.
- Morning Glory (Ранковий підйом). Хороша комедія з цікавою англійською.
Для найвищого рівня
- The Theory of Everything (Теорія всього). Фільм заснований на реальних подіях.
- The Imitation Game (Гра в імітацію). Американський історичний трилер 2014 року про британського математика.
- Limitless (Області темряви). Американський фантастичний трилер.
- The King's Speech (Король говорить!). Ще один фільм з британським акцентом.
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Дивіться улюблені фільми англійською / Фото unsplash
Текст публікації Наталки:
Корисний англійський топ під'їхав. Чому фільми?
Мій стиль вечірки – робити все по кайфу. Так само і у вивченні мови – якщо на радість, то мова дається легше. Знаю, що багатьом подобається дивитися кіно. Факт: якщо дивитися кіно в оригіналі, можна ще й дуже добре прокачатися. Поділ на рівні умовний і авторський.