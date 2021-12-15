Те, що вивчення англійської за фільмами дає хороші результати, відомо усім. Залишилося лише визначитися з вибором та й так, щоб не прогадати з рівнем складності і не відбити бажання. Викладачка Наталка трішки спростила життя у цьому плані. Вона підготувала добірку кіно для кожного рівня. Тож вмикайте фільм та прокачуйте свої мовні навички!

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15 фільмів для вивчення англійської

Для базового рівня

Forrest Gump (Форрест Ґамп). Лексика у цьому фільмі не сучасна, але й говорять актори не надто швидко. Слова добре сприймають на слух.

Лексика у цьому фільмі не сучасна, але й говорять актори не надто швидко. Слова добре сприймають на слух. The Holiday (Відпочинок за обміном). Добре кіно про двох зовсім різних дам, які вирішили обмінятися будинками на канікули. Фільм нескладний для сприйняття з точки зору вимови й складності слів.

Для середнього рівня

Hitch (Метод Хітча). Добра американська комедія про любов з Віллом Смітом у головній ролі.

Добра американська комедія про любов з Віллом Смітом у головній ролі. The Social Network (Соціальна мережа) . Фільм про створення Facebook.

. Фільм про створення Facebook. Bride Wars (Війна наречених). Американська романтична комедія.

Американська романтична комедія. The Notebook (Щоденник пам'яті). Романтична драма з відмінною англійською.

Романтична драма з відмінною англійською. The Hangover (Похмілля у Вегасі). Комедія, у якій багато англійських розмовних фраз.

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV . Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Для вище середнього рівня

The Matrix (Матриця). Науково-фантастичний фільм, у якому трапляються уже складні фрази.

Науково-фантастичний фільм, у якому трапляються уже складні фрази. Bridget Jones's Diary (Щоденник Бріджит Джонс). Кіно з тонким англійським гумором.

Кіно з тонким англійським гумором. Cruella (Круелла). Фільм з ідеальною британською вимовою.

Фільм з ідеальною британською вимовою. Morning Glory (Ранковий підйом). Хороша комедія з цікавою англійською.

Для найвищого рівня

The Theory of Everything (Теорія всього). Фільм заснований на реальних подіях.

Фільм заснований на реальних подіях. The Imitation Game (Гра в імітацію). Американський історичний трилер 2014 року про британського математика.

Американський історичний трилер 2014 року про британського математика. Limitless (Області темряви). Американський фантастичний трилер.

Американський фантастичний трилер. The King's Speech (Король говорить!). Ще один фільм з британським акцентом.

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Дивіться улюблені фільми англійською / Фото unsplash

Текст публікації Наталки:

Корисний англійський топ під'їхав. Чому фільми?

Мій стиль вечірки – робити все по кайфу. Так само і у вивченні мови – якщо на радість, то мова дається легше. Знаю, що багатьом подобається дивитися кіно. Факт: якщо дивитися кіно в оригіналі, можна ще й дуже добре прокачатися. Поділ на рівні умовний і авторський.