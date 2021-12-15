То, что изучение английского по фильмам дает хорошие результаты , известно всем. Осталось только определиться с выбором и так, чтобы не прогадать с уровнем сложности и не отбить желание. Преподавательница Наталья немного упростила жизнь в этом плане. Она подготовила подборку кино для каждого уровня. Так что включайте фильм и прокачивайте свои языковые навыки!

И еще Премьера "Зломовчання" с Ксенией Мишиной: где смотреть первый в Украине сериал-ориджинал

15 фильмов для изучения английского

Для базового уровня

Forrest Gump (Форрест Гамп). Лексика в этом фильме не современна, но и говорят актеры не слишком быстро. Слова хорошо воспринимают на слух.

The Holiday (Отдых по обмену). Хорошее кино о двух совершенно разных дамах, которые решили обменяться домами на каникулы. Фильм несложен для восприятия с точки зрения произношения и сложности слов.

Для среднего уровня

Hitch ( Правила съёма: Метод Хитча) . Добрая американская комедия о любви с Уиллом Смитом в главной роли.

The Social Network (Социальная сеть) . Фильм о создании Facebook.

Bride Wars (Война невест). Американская романтическая комедия.

The Notebook (Дневник памяти). Романтическая драма с отличным английским.

The Hangover ( Мальчишник в Вегасе ). Комедия, в которой много английских разговорных фраз.

Выбирать фильм можно часами. Сэкономьте свое время: смотрите подборки тематических картин на OLL.TV . Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Для выше среднего уровня

The Matrix (Матрица). Научно-фантастический фильм, в котором встречаются уже сложные фразы.

Bridget Jones's Diary (Дневник Бриджит Джонс). Кино с тонким английским юмором.

Cruella (Круэлла). Фильм с идеальным британским произношением.

Morning Glory (Доброе утро). Хорошая комедия с интересным английским.

Для самого высокого уровня

The Theory of Everything ( Вселенная Стивена Хокинга ). Фильм основан на реальных событиях.

The Imitation Game (Игра в имитацию). Американский исторический триллер 2014 года о британском математике.

Limitless (Области тьмы). Американский фантастический триллер.

The King's Speech (Король говорит!). Еще один фильм с британским упором.

Читайте также 9 сериалов для тех, ко только начинает учить английский язык



Смотрите любимые фильмы на английском / Фото unsplash

Текст публикации Наталки:

Полезный английский топ подъехал. Почему фильмы?