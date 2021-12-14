Погодьтеся, заучувати слова з книжки чи інтернету – не найефективніший спосіб вивчити іноземну мову, адже часто бракує мотивації. Проте є набагато приємніший спосіб підтягнути свою англійську – дивитися фільми та серіали мовою оригіналу. Так можна покращити сприйняття вимови на слух та значно розширити свій словниковий запас.

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Сьогодні поговоримо саме про серіали. Добіркою шоу, з яких можна починати вивчати англійську, поділилася викладачка Наталка на своїй сторінці в інстаграм.

9 серіалі, з якими легко вивчити англійську

  • Unbreakable Kimmy Schmidt (Непохитна Кіммі Шмідт);
  • ALF (Альф);
  • Ozark (Озарк);
  • Thirteen Reasons Why (Тринадцять причин чому);
  • Riverdale (Рівердейл);
  • GLOW (Блиск);
  • The Defenders (Захисники);
  • Disenchantment (Розчарування);
  • BoJack Horseman (Кінь БоДжек).

Як їх дивитися, щоб щось вивчити

  • Дивіться маленькими частинами, ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це нормальна практика.
  • Виписуйте фрази. Особливо занотовуйте ті, які можете застосувати у вашому житті.
  • Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Можна також дивитись із подвійними субтитрами — теж класний спосіб.
  • Дивіться "навчальні" серіали, які придумані саме для того, щоб по них вивчати англійську. Вони легкі, плюс до кожної серії є субтитри та вправи.

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Дивіться серіали англійською та поєднуйте приємне з корисним
Дивіться серіали англійською та поєднуйте приємне з корисним / Фото pexels

Текст публікації Наталки:

Серіали, з яких можна почати вивчати англійську. І як їх дивитися, щоб щось вивчити.

Дивіться маленькими частинами, ставте на паузу, переслуховуйте, поки не почуєте кожне слово – це все ок.
Виписуйте фрази: особливо ті, які можете застосувати у вашому житті.
Не бійтеся зайвий раз вставити якусь із фраз у розмові. Так, це трохи ніяково спочатку, але нехай друзі знають, що це крута фраза, яку ви вивчили.
Дивіться все з субтитрами — так ви одночасно чутимете слова і бачите їх, що дуже посилить ефект. Радять також дивитись із подвійними субтитрами — теж класна тема.
Є "навчальні" серіали — ті, придумані саме для того, щоб по них навчати англ.

Це не "навчальні" серіали, але досить легкі, щоб з них почати

Unbreakable Kimmy Schmidt
ALF
Ozark
Thirteen Reasons Why
Riverdale
GLOW
The Defenders
Disenchantment
BoJack Horseman.