Отож, способів приготувати яйце пашот справді кілька: з додаванням оцту, використанням спеціальних пакетів та контейнерів, а без особливої технології помішування не обійтися. Мало того, зробити це можна у каструлі, духовці, мультиварці та навіть мікрохвильовці. Через це і є стереотип, що яєчню чи омлет приготувати просто, а пашот не завжди може вийти.

І ще Як забрати зайвий жир з супу, бульйону чи підливи: простий лайфхак, про який більшість не знає

Що таке яйце пашот

Це яйце, зварене без шкаралупи у гарячій воді за специфічною технологією. Його білок виходить досить твердим, тоді як жовток м'яким і кремоподібним.

Але, як виявилося, існує набагато простіший спосіб, про який багато хто й не здогадувався. Так, днями у мережі стало вірусним відео, на якому кмітлива кулінарка показала, як можна легко приготувати яйце пашот з використанням черпака.

Як зварити яйце пашот

Закип'ятіть невелику кількість води, тоді зменшіть вогонь до мінімуму. Додайте пару крапель оцту. Яйце розбийте у черпак. Спершу поваріть, тримаючи черпак на поверхні окропу, а потім опустіть у воду.

Читайте також Увесь секрет в оцті: рецепт, який відкриє для вас новий смак запеченої картоплі

З таким яйцем пашот можна приготувати найсмачніші тости.