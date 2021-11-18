Хай там що, але проколи під час приготування їжі трапляються і у справжніх майстрів своєї справи, і у кулінарів-початківців. Легко пиріг перетримати у духовці – пригорить, молоко недогледіти, яке може збігти на плиту. Нині ж поговоримо, що робити, якщо суп чи то бульйон вийшли жирнішими, ніж ви очікували. Зберігайте лайфхак та прокачуйте свої скіли на кухні разом з Ідеї 24!

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Так, аби забрати зайвий жир з супу, вам знадобляться усього дві речі: металевий черпак та лід.

Як швидко прибираю жир з супу

У металевий черпак щедро насипте колотого льоду (якщо немає льоду, черпак можна охолодити, наприклад, крижаною водою). Дном черпака проведіть по поверхні супу (стежте, щоб шматки льоду не потрапили у каструлю). Жир миттєво збереться та застигне на холодному металі. Викиньте жир, помийте черпак і повторіть знову, якщо потрібно.

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Дивіться на відео, як зняти жир із супу чи бульйону