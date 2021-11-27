И так, способов приготовить яйцо пашот действительно несколько: с добавлением уксуса, с использованием специальных пакетов и контейнеров, а без особой технологии помешивания не обойтись. Более того, сделать это можно в кастрюле, духовке, мультиварке и даже микроволновке. Поэтому и есть стереотип, что яичницу или омлет приготовить просто, а пашот не всегда может получиться.

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Что такое яйцо пашот

Это яйцо, сваренное без скорлупы в горячей воде по специфической технологии. Его белок получается достаточно жестким, тогда как желток мягким и кремообразным.

Но, как оказалось, существует гораздо более простой способ, о котором многие и не догадывались. На днях в сети стало вирусным видео, на котором сообразительная кулинар показала, как можно легко приготовить яйцо пашот с использованием половника.

Как сварить яйцо пашот

Вскипятите небольшое количество воды, тогда убавьте огонь до минимума. Добавьте пару капель уксуса. Яйцо разбейте в половник. Сначала поварите, держа половник на поверхности кипятка, затем опустите в воду.

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