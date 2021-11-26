Цікавим способом запекти картоплю поділилася австралійська фудблогерка Лаура Форд. Головний принцип цього рецепту – це простота та мінімалізм. А головна родзинка – оцет. Ви здивуєтеся, як мінімуму інгредієнтів та затрачених зусиль зможуть розкрити смак картоплі з нової сторони.

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Запечена картопля з сіллю та оцтом: покроковий рецепт

Інгредієнти:

3 кілограми картоплі;

¼ чайної ложки солі;

2 склянки білого оцту;

2 склянки води;

50 грамів вершкового масла;

¼ склянки оливкової олії зі смаком часнику;

5 гілочок чебрецю;

Перець – на ваш смак.

Спосіб приготування

Наріжте картоплю кружечками товщиною приблизно 1– 2 сантиметри. Відправте картоплю в каструлю і додайте туди сіль, оцет та воду. Дайте картоплі настоятися у такому маринаді 1 годину. Тоді поставте каструлю на плиту і варіть картоплю у воді з оцтом 10 – 12 хвилин, поки вона не стане м'якою Злийте воду і дайте картоплі трохи охолонути. Тим часом розігрійте духовку до 200 C. Змастіть картоплю розтопленим маслом, олію з оцтом та поперчіть. Викладіть її на деко плоскою стороною вниз. Запікайте 25 – 30 хвилин або поки не з'явиться хрустка скоринка, тоді переверніть картоплю і готуйте ще 30 хвилин.

Смачного!

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Картопля, запечена з сіллю та оцтом / Фото instagram

Текст публікації Лаури Форд:

Інгредієнти:

3 кілограми картоплі;

¼ чайної ложки солі;

2 склянки білого оцту;

2 склянки води;

50 грамів вершкового масла;

¼ склянки оливкової олії зі смаком часнику;

5 гілочок чебрецю;

Перець – на ваш смак.

Спосіб приготування

Наріжте картоплю рівномірними кружечками товщиною приблизно 1-2 см. Намагайтеся, щоб ширина була однаковою, щоб уникнути пригорання.

Помістіть картоплю в каструлю і додайте ¼ чайної ложки солі, оцту і води. Дайте картоплі постояти в воді з оцтом 1 годину. Через годину поставте каструлю на плиту і варіть картоплю у воді з оцтом протягом 10-12 хвилин, поки картопля не почне розм’якшуватися і не звариться.

Після того, як картопля звариться, злийте воду і дайте картоплі трохи охолонути.

Розігрійте духовку до 200◦C.

Покладіть картоплю плоскою стороною вниз на дошку і зробіть рівні надрізи вздовж картоплі. Я люблю робити приблизно 10-15 надрізів на картоплю. Переконайтеся, що кожен надріз доходить принаймні до половини картоплі, щоб отримати багато хрустких країв. Однак не розрізайте до кінця.

Помістіть вершкове масло і підсмажену цибулю на велике деко і поставте в духовку, поки масло не розтане. Натріть картоплю олією, щоб вона потрапила у всі надрізи. Готуйте 25-30 хвилин. Переверніть і готуйте ще 30-55 хвилин, щоб усі сторони стали золотисто-коричневими.

Насолоджуйтесь!