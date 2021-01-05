Для того, щоб робота приносила задоволення, у кожного з нас повинне бути комфортне робоче місце. Навіть якщо керівники не мають можливості купити нові офісні меблі, ви можете створити собі хороший настрій на роботі самостійно.

Вам потрібно придбати недорогі "дрібнички", які будуть вас радувати. Ідеї 24 зробили добірку таких дріб'язкових предметів, які потішать кожного офісного працівника. Читайте також: Як полюбити свою роботу: 10 універсальних порад для тих, хто постійно втомлюється 1. Набір оригінальних гумок Фото amazon 2. Яскравий електричний подовжувач Фото amazon 3. Цікаві наліпки Фото amazon 4. Підставка для тек, книг чи блокнотів Фото amazon 5. Набір стильних біндерів Фото amazon Цікаво: Як ідеально виконувати свою роботу: 10 фотоприкладів, які надихають 6. Гумки у формі тварин Фото amazon 7. Зволожувач повітря у вигляді кактуса Фото amazon 8. Нестандартний пристрій зі скетчем Фото amazon 9. Багаторазовий планер-дощечка Фото urbanoutfitters 10. Універсальний календар Фото amazon