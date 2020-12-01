У середньому всі, хто працює в офісі, проводять на робочому місці від 40 годин на тиждень. Це великий проміжок часу, який потрібно провести корисно, цікаво та з легкістю.

Як правило, багато людей "відсиджують" робочий час і повертаються додому в поганому настрої, стомлені та роздратовані.

Для того, щоб цього уникнути, Ідеї 24 склали список 10 універсальних порад. Ці правила допоможуть вам полюбити свою роботу, насолоджуватися робочим процесом і уникнути нервового зриву.

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1. Фізична активність

Розпочинайте свій робочий день з фізичної активності. Зробіть зарядку, прогуляйтеся на роботу, займіться спортом у залі тощо. Якщо перед початком роботи ви займетеся чимось корисним, мозок "швидше прокинеться" і завдяки фізичним навантаженням у вас виділиться гормон щастя.

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2. Комфортний одяг

Перед тим, як вирушити на роботу, оберіть красивий одяг. Одягайте те, що вам подобається і що вам зручне. Особливо, якщо в компанії не має певного дрес-коду.

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3. Мотивація

Коли прямуєте на роботу, налаштуйте себе на позитив, "проговоріть" в голові усі можливості, які маєте завдяки своїй роботі. Помрійте про кар'єрний ріст і досягнення, які на вас можуть чекати згодом.

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4. Список

Для того, щоб все встигнути і раціонально розпорядитися своїм часом, обов'язково заздалегідь пишіть список справ. Не забудьте внести у список кавування та обід.

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5. Перерви для відпочинку

Маючи список справ, ви будете розуміти, коли краще влаштувати собі відпочинок та перерву на обід. Радимо робити декілька короткотривалих пауз впродовж дня. Це допоможе розвіятися і покращити самопочуття.

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6. Навчіться розслаблятися

Це не означає, що ви повністю повинні "забити" на роботу. Просто навіть під час виконання певних завдань, навчіться насолоджуватися дрібними радостями. Наприклад, по можливості слухайте приємну музику, радуйте себе смаколиками, пограйтеся антистресовими іграшками.

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7. Робоча атмосфера

На роботі, як і вдома, у вас мають бути зручні меблі, комфортне робоче місце, красиві елементи декору та практичні ґаджети. Саме тому ви самостійно можете навіть такими дрібницями покращити настрій і зробити так, щоб вам хотілося йти на роботу.

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8. Підбиття підсумків робочого дня

Після закінчення робочого дня підбийте підсумки, щоб зрозуміти, що встигли зробити, що довелося відкласти і який результат отримали наприкінці.

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9. Дружба з колегами

Не обов'язково ставати з колегами найкращими друзями. Достатньо просто підтримувати гарні стосунки. Просте спілкування може покращити настрій, відволікти від проблем і навіть вплинути на емоційний стан.

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10. Цінуйте себе

І насамкінець запам'ятайте, що ви важливіші, ніж ваша робота. Цінуйте себе, піклуйтеся про себе, не перевтомлюйтеся і багато відпочивайте у вихідні.

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