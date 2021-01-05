Для того чтобы работа приносила удовольствие, у каждого из нас должно быть комфортное рабочее место. Даже если руководители не имеют возможности купить новую офисную мебель, вы можете создать себе хорошее настроение на работе самостоятельно.

Вам нужно приобрести недорогие "мелочи", которые будут вас радовать. Идеи 24 сделали подборку таких мелочных предметов, которые подарят каждому офисному работнику хорошее настроение. Читайте также: Как полюбить свою работу: 10 универсальных советов для тех, кто постоянно устает 1. Набор оригинальных ластиков Фото amazon 2. Яркий электрический удлинитель Фото amazon 3. Интересные наклейки Фото amazon 4. Подставка для папок, книг или блокнотов Фото amazon 5. Набор стильных биндеров Фото amazon Интересно: Как идеально выполнять свою работу: 10 фотопримеров, которые вдохновляют 6. Ластики в форме животных Фото amazon 7. Увлажнитель воздуха в виде кактуса Фото amazon 8. Нестандартное устройство со скотчем Фото amazon 9. Многоразовый планер-досточка Фото urbanoutfitters 10. Универсальный календарь Фото amazon