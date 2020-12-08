Для мудрої людини робота – це не лише спосіб заробітку. Це ще можливість вдосконалюватися, вчитися і дарувати людям гарні емоції.

Ідеї 24 зібрали для вас унікальні фото, на яких видно вражаючий результат працівників. Кожен з них точно на своєму місці. Читайте також: Як полюбити свою роботу: 10 універсальних порад для тих, хто постійно втомлюється 1. Персонал готелю подбав про гарний настрій відвідувачів Фото pinterest 2. Цікаві уроки вчителя хочеться слухати навіть у лікарні Фото genial.guru 3. Цей працівник, мабуть, перфекціоніст Фото onedio 4. У таке важко повірити, але працівники чекали забудькуватого покупця впродовж 17 років Фото teenvogue 5. Цибулевий суп, який хтось таки нарешті презентував у справжній цибулині Фото cafedeclic 6. Merry Christmas Фото biacaip 7. Ідеальніше, мабуть, не буває Фото hr.airbnb Цікаво: Міфи з дитинства, у які ми досі дарма віримо: 10 популярних вигадок 8. Після того, як відвідувач кафе втретє розлив свій напій, працівники запропонували йому такий неочікуваний лайфхак Фото downshacker 9. Справжні захисники природи зробили спеціальну доріжку для черепах, завдяки якій черепахи тепер не будуть пошкоджувати свої лапки гострим камінням Фото lemurov 10. Для поповнення бібліотеки працівники наприкінці кожного року одягаються в костюм "збирача книг" Фото figyelj