Місця вистачить усьому: крутезні взуттєві полиці буквально з казна-чого – 10 ідей з фото

Іноді трапляються ситуації, коли нема місця, щоб складати взуття, а особливо сезонне. У таких випадках можна змайструвати полиці своїми руками.
Для цього вам знадобляться старі пляшки, пружини, палети тощо. Готові полиці вийдуть оригінальними, практичними та креативними.
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1. Полиці для жіночого взуття з пружинного матраца
Фото smotri-online
2. Місце для зберігання взуття зі старої драбини
Фото theverybesttop10
3. Пристосування з тонких вішаків для одягу
Фото pinterest
4. Естетичні полиці з пластикових дренажних труб
Фото theverybesttop10
5. Полиці з пластикових пляшок
Фото pinterest
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6. Шафа з дерев'яних ящиків
Фото twitter
7. Дерев'яні кабельні котушки
Фото pozitiv.guru
8. Полиці з поручнів зі старого ліжка
Фото novamett
9. З вішалки для одягу
Фото pinterest
10. З пластикових контейнерів
Фото businessinsider