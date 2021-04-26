Для цього вам знадобляться старі пляшки, пружини, палети тощо. Готові полиці вийдуть оригінальними, практичними та креативними.

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1. Полиці для жіночого взуття з пружинного матраца

Фото smotri-online

2. Місце для зберігання взуття зі старої драбини

Фото theverybesttop10

3. Пристосування з тонких вішаків для одягу

Фото pinterest

4. Естетичні полиці з пластикових дренажних труб

Фото theverybesttop10

5. Полиці з пластикових пляшок

Фото pinterest

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6. Шафа з дерев'яних ящиків

Фото twitter

7. Дерев'яні кабельні котушки

Фото pozitiv.guru

8. Полиці з поручнів зі старого ліжка

Фото novamett

9. З вішалки для одягу

Фото pinterest

10. З пластикових контейнерів

Фото businessinsider