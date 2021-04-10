Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків
У вас на задньому дворі валяється кілька старих ящиків і ви не знаєте, що з ними робити? Викинути шкода... Та й не треба! Зробіть із них гарні, бюджетні, а головне – практичні речі.
Джерело:24 канал
Для того щоб виготовити з ящиків меблі чи якийсь інший елемент інтер'єру, вам не потрібні особливі вміння. Запасіться лише необхідними інструментами – і починайте майструвати. Ми якраз дібрали кілька чудових прикладів – для натхнення.
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1. Полиці для взуття
Фото pinterest
2. Стильний журнальний столик
Фото pinterest
3. Відкрита шафа до бібліоткеи чи вітальні
Фото pinterest
4. Стіл із кількома відділами для речей
Фото pinterest
5. Стелажі для посуду
Фото pinterest
6. Шафка для вина
Фото pinterest
7. Шафа для продуктів
Фото pinterest
8. Полиці для квіткових горщиків
Фото pinterest
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9. Полиці до ванної кімнати
Фото pinterest
10. Домашній офіс
Фото pinterest
11. Шафки для посуду
Фото pinterest
12. Ящик для іграшок
Фото pinterest
13. Книжкова шафа
Фото pinterest
14. Пуф
Фото pinterest
15. Приліжкова тумба
Фото pinterest
16. Кашпо для квітів
Фото pinterest
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