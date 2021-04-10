У вас на задньому дворі валяється кілька старих ящиків і ви не знаєте, що з ними робити? Викинути шкода... Та й не треба! Зробіть із них гарні, бюджетні, а головне – практичні речі.

Для того щоб виготовити з ящиків меблі чи якийсь інший елемент інтер'єру, вам не потрібні особливі вміння. Запасіться лише необхідними інструментами – і починайте майструвати. Ми якраз дібрали кілька чудових прикладів – для натхнення. Читайте також: Як самостійно зробити зону барбекю: 16 бюджетних варіантів 1. Полиці для взуття Фото pinterest 2. Стильний журнальний столик Фото pinterest 3. Відкрита шафа до бібліоткеи чи вітальні Фото pinterest 4. Стіл із кількома відділами для речей Фото pinterest 5. Стелажі для посуду Фото pinterest 6. Шафка для вина Фото pinterest 7. Шафа для продуктів Фото pinterest 8. Полиці для квіткових горщиків Фото pinterest Цікаво: Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх 9. Полиці до ванної кімнати Фото pinterest 10. Домашній офіс Фото pinterest 11. Шафки для посуду Фото pinterest 12. Ящик для іграшок Фото pinterest 13. Книжкова шафа Фото pinterest 14. Пуф Фото pinterest 15. Приліжкова тумба Фото pinterest 16. Кашпо для квітів Фото pinterest