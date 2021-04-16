Що зробити із залізних бочок: 15 креативних ідей для повторного використання
Старі бочки та бідони можна перетворити на справжні витвори мистецтва і надзвичайно практичні речі. Для цього варто трохи покреативити й докласти трішки зусиль.
Джерело:24 канал
Крісла, столики, барні стійки й навіть тумбочки – усе це можна зробити зі звичайних бочок. Дивіться, вчіться, майструйте у себе вдома!
Цікаво: Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору
1. Стильний невеликий диван
Фото pinterest
2. Меблі для зони барбекю
Фото pinterest
3. Ящик для інструментів
Фото pinterest
4. Тумбочка для книг
Фото pinterest
5. Рукомийник
Фото pinterest
6. Вишуканий стілець
Фото pinterest
7. Лава з бочок та дощечок
Фото pinterest
Читайте також: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків
8. Стійка для велосипедів
Фото pinterest
9. Тумбочка у вітальню
Фото pinterest
10. Оригінальний сервант
Фото pinterest
11. Акуратний мінібар
Фото pinterest
12. Функціональні полиці на стіну
Фото pinterest
13. Журнальний столик
Фото pinterest
14. Мангал або барбекю
Фото pinterest
15. Трюмо
Фото pinterest
Поділитися новиною