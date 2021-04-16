Старі бочки та бідони можна перетворити на справжні витвори мистецтва і надзвичайно практичні речі. Для цього варто трохи покреативити й докласти трішки зусиль.

Крісла, столики, барні стійки й навіть тумбочки – усе це можна зробити зі звичайних бочок. Дивіться, вчіться, майструйте у себе вдома! Цікаво: Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору 1. Стильний невеликий диван Фото pinterest 2. Меблі для зони барбекю Фото pinterest 3. Ящик для інструментів Фото pinterest 4. Тумбочка для книг Фото pinterest 5. Рукомийник Фото pinterest 6. Вишуканий стілець Фото pinterest 7. Лава з бочок та дощечок Фото pinterest Читайте також: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків 8. Стійка для велосипедів Фото pinterest 9. Тумбочка у вітальню Фото pinterest 10. Оригінальний сервант Фото pinterest 11. Акуратний мінібар Фото pinterest 12. Функціональні полиці на стіну Фото pinterest 13. Журнальний столик Фото pinterest 14. Мангал або барбекю Фото pinterest 15. Трюмо Фото pinterest